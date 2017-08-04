تنصيب زرقين نجية منسقة ولائية لقالمة خلفا لبن رمضان

بن يونس يحاول لم شمل «آمبيا» قبل اشهر من المحليات

نصبت الحركة الشعبية الجزائرية، المنسقة الولائية للحزب الجديدة بولاية قالمة زرقين نجية، بعد أن قدم أغلب إطارات الحزب استقالتهم -وفي مقدمتهم منسق مكتب الولاية نزيه بن رمضان- بحجة عدم احترام القانون الأساسي للحزب وكذا القرارات الانفرادية المتخذة من طرف المكلف بالإعلام الشيخ بربارة وكذا شقيقه ايدير بن يونس .

نصبت الحركة الشعبية الجزائرية، المنسقة الولائية الجديدة للحزب في ولاية قالمة، زرقين نجيبة، خلفا لنزيه بن رمضان الذي أعلن الأسبوع الفارط استقالته من الحركة، رفقة العديد من مناضلي الولاية، احتجاجا على الفساد الذي يشهده أمبيا، والذي يتجلى في عدم احترام القانون الأساسي، ومحاولة بن يونس تحويل الحزب إلى ملكية خاصة من خلال القرارات التي تتخذ دون الرجوع إلى القاعدة كما هو معمول به سابقا، أما القطرة التي افاضت الكأس، بحسب المراقبين لشؤون الحزب، فتتمثل انفراد شقيق بن يونس وكذا المكلف بالإعلام الشيخ بربارة، في زمام الأمور واحكام قبضتهم على الحزب، مما أذاق المناضلين ذرعا بهذه التصرفات غير المحسوبة العواقب، إضافة إلى إقالة مسعود بن عقون من منصه على راس وزارة السياحة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد 48 ساعة من تعيينه، متهمين رئيس الحزب بعدم استشارتهم في القرارات التي يتخذها، باعتبار أن الحركة تتوفر على كوادر وبإمكانها تولي هذه المسؤولية بجدارة، وهو الأمر الذي أنكره بن يونس، على لسان المكلف بالإعلام الشيخ بربارة، الذي أعلن خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب، أن بن يونس قدم إلى رئاسة الجمهورية مجموعة من أسماء مناضلي الحركة، ليقع الاختيار في الأخير على مسعود بن عقون لتولي حقيبة وزارة السياحة.من جهته اتهم حكيم بطاش، عمارة بن يونس في أكثر من مرة، بتحويل الحزب إلى ملكية خاصة.وقد حضر مراسيم تنصيب المنسقة الجديدة، المكلف بالإعلام في الحزب الشيخ بربارة، إضافة إلى العديد من منسقي البلديات، الذي قال عنهم نزيه بن رمضان إنهم استقالوا من الحركة الشعبية الجزائرية. يأتي تنصيب المنسقة الجديدة للحركة الشعبية الجزائرية، زرقين نجيبة، قبل أشهر قليلة تفصلنا عن موعد المحليات، في محاولة لتدارك ضعف الحزب والانشقاقات التي هزته خلال الأونة الأخيرة مما قد يضعفها، خاصة وأن الحركة تعتزم حصد العديد من الأصوات في المجالس البلدية والولائية.

نادية حدار