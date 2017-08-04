اسرائيل تتمدد في القارة السمراء بمساعدة دبلوماسية سعودية

قمة افريقية-اسرائيلية بالطوغو شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 54 دولة

يواصل الكيان الصهيوني المحتلّ، خطة تمدّده في القارة السمراء، بمساعدة دبلوماسية سعودية، فبعد مشاركة بنيامين نتنياهو في اجتماع مجموعة دول غرب إفريقيا «إكواس» شهر جوان المنصرم، يعتزم اليوم عقد قمّة افريقية-اسرائيلية، تحتضنها العاصمة الطوغولية نهاية شهر أكتوبر المقبل، تشارك فيها 54 دولة إفريقية على الأقلّ.

بعدما نجح في تجديد علاقاته مع دول غرب إفريقيا واختراق دول شمال القارة السمراء، تحت شعار «اسرائيل تعود إلى إفريقيا وإفريقيا تعود إلى اسرائيل»، يعتزم الكيان الصهيوني تسجيل حضوره بقوّة في القارة الافريقية، من خلال قمّة افريقية-اسرائيلية، يخطّط لعقدها نهاية شهر أكتوبر المقبل، تحتضنها عاصمة الطوغو، لومي، في سياق مخطط قيام دولة اسرائيل الكبرى، وذلك بعدما تمكّن من إخراج دعم دول الخليج إلى العلن. وستوجّه الدعوة إلى 54 دولة افريقية لحضور هذه القمّة، التي ستدوم أربعة أيام، يحضرها من الجانب الاسرائيلي الرئيس بنيامين نتنياهو، الذي كان يعتبر أكثر الرؤساء الاسرائيليين حماسا للامتداد نحو افريقيا وقد نجح في ذلك في ظلّ غفلة الدول العربية وسقوط عدد كبير من الأفارقة في الولاء لدول غربية داعمة لقيام دولة اسرائيل الكبرى، ناهيك عن استغلاله للتواجد الاقتصادي الاسرائيلي في افريقيا الذي نجحت في نسجه منذ مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991 وبعد تفكك الجمهوريات العربية التي شاركت في الحربين العربية-الاسرائيلية سنتي 1967 و1973 ولا يُستبعد أن تكون تحرّكات الدبلوماسية الجزائرية، من خلال الجولة الماراطونية التي يقودها وزير الخارجية عبد القادر مساهل، تدخل في إطار مساعي الجزائر لوقف انعقاد هذه القمّة، بالنّظر إلى تبعاتها على القارة السمراء ودول شمال افريقيا بالخصوص، لا سيما إذا عُلم أنّ القمة الافريقية-الاسرائيلية، ستمهّد لها المملكة العربية السعودية، بلقاءات مكثّفة برمجتها الرياض مع عدد من قيادات الدول الافريقية، وسبق لها أن أقحمت نفسها في مشاكل إفريقيا خلال قمة العشرين الأخيرة، وزعمت أنها ستحارب الارهاب في إفريقيا. وتنظر اسرائيل إلى افريقيا، على أنها ضمان للأمن القومي والإقليمي الاسرائيلي، ولهذا الغرض يقود نتنياهو منذ توليه الرئاسة تحركات حثيثة على الصعيد الافريقي حيث التقى سبع زعماء أفارقة يتفق معهم على صفقات سلاح وتعاون أمني ومخابراتي وافتتاح سفارة لهم في إسرائيل والاتفاق على أنظمة دفاع متطورة لحماية سد النهضة، كما زرعت إسرائيل في إفريقي خمسين شركة اقتصادية وصفقات اقتصادية مع كينيا وأوغندا ورواندا ومصر.

حكيمة ذهبي