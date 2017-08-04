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ممثل الجزائر في ائتلاف غرب افريقيا لنصرة فلسطين عبد الحميد بن سالم لـ«المحور اليومي»:

الجزائر مطالبة بتحريك الآلة الدبلوماسية لوقف انعقاد القمة الافريقية-الاسرائيلية

  04 أوت 2017 - 19:11   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر مطالبة بتحريك الآلة الدبلوماسية لوقف انعقاد القمة الافريقية-الاسرائيلية

كيف يمكن للدول الافريقية والجزائر على وجه الخصوص وقف التمدد الصهيوني في القارة الإفريقية؟ 

كافة الدّول والحكومات الافريقية وفي مقدّمتها الجزائر، مدعوّة إلى التحرّك العاجل من أجل الحيلولة دون إقامة هذه القمّة ومواجهة الضغوطات التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الدول الافريقية، وندعو منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والشعوب العربية والافريقية إلى التصدّي لحملات التطبيع ضدّ هذا الكيان المحتلّ. بالنسبة للجزائر، مواقفها واضحة وثابتة تجاه هذا الكيان، وهذا المؤتمر سيشكل نقطة حرجة بالنسبة إليها، خاصة أنه لا يختص بدولة الطوغو فقط، وإنما بالدول الافريقية ولذلك واجب عليها تحريك الآلة الدبلوماسية وما تملكه من أوراق ضغط للحيلولة دون حدوث هذا الملتقى. 

هل تعتقدون أن حكومات الدول الإفريقية تعي خطر هذا التوسع الصهيوني؟ 

هي في الحقيقة تتعرض لضغوطات دولية وتشجيع من حكومات عربية وإغراءات إسرائيلية، وكانت مقاطعة الدول الإفريقية لهذا الكيان تضامنا مع دول عربية، لكن الدول العربية اليوم تتسابق إلى التطبيع وهي المعني الأول بالمقاومة في نظر الأفارقة.

ما الذي تهدف إليه اسرائيل من خلال هذه القمة؟

اللقاء يهدف إلى تمتين العلاقة بين الدول الافريقية وإسرائيل بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والسياسية، بعدما أصبحت إفريقيا محلّ تنافس بين الدّول العظمى وتمثل عددا معتبرا من الدول في الأمم المتحدة والهيئات الدولية بما ينفع في أيّ تصويت لصالح الكيان الصهيوني وكذا محاصرة الدول العربية والتي تشكل الدول الافريقية حزاما لها. 

هل ما يحدث من تطورات في منطقة الشرق الأوسط وأزمة الخليج له علاقة بالامتداد الإسرائيلي في افريقيا؟ 

بطبيعة الحال السعودية التي تسعى لعقد لقاء مع الدّول الافريقية في نهاية السنة تهدف إلى خدمة هذا المسعى الاسرائيلي بامتياز وتدفع باتجاه توسيع دائرة التطبيع الافريقي والعربي مع الكيان المحتلّ ومن ثمّ تحقيق مخطط قيام دولة اسرائيل الكبرى. يعني السعودية تلعب أدوارا دبلوماسية في افريقيا أيضا لصالح اسرائيل؟ هذا مؤكد أصبح جليا الآن، لقد جرتها الامارات إلى هذا المربع للأسف.  

سألته: حكيمة ذهبي 

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