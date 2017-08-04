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أكد عزمه على الدفاع عن «حقيقة الذاكرة المشتركة»

ماكرون ينتظر تحديد تاريخ زيارته من قبل السلطات الجزائرية

  04 أوت 2017 - 19:14   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
ماكرون ينتظر تحديد تاريخ زيارته من قبل السلطات الجزائرية

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأكيده عزمه على «حماية الذاكرة المشتركة والدفاع عن حقيقتها» بين الجزائر وفرنسا، مثنيا على مجهودات الرئيس بوتفليقة، في سبيل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أنّ هذه العلاقات أعيد بناءها منذ زيارة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012. 

بعد عشرين يوما من رسالة الرئيس بوتفليقة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده، رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يؤكّد التزامه بالوعود التي اطلقها خلال حملته الانتخابية لرئاسة فرنسا، فيما يتعلق بملف العلاقات مع الجزائر. وأكد ماكرون في رسالته إلى بوتفليقة، أنه عازم على حماية الذاكرة المشتركة والدفاع عن حقيقتها ونزاهتها، مشيرا إلى أنّه «مقتنع وعازم على حماية هذا الإرث المتقاسم في ظلّ روح التبصّر والتهدئة». وأكد الرئيس الفرنسي، أنّه ما يزال ينتظر تحديد الطرف الجزائري لموعد الزيارة التي ينوي أن يقوم بها إلى الجزائر، وذلك بعدما سجّل أن «عملا كبيرا قد أنجز»، مؤكدا أن «الأشهر المقبلة ستتميز بسلسلة من المواعيد الهامة التي ستسمح بتحضير مشروع الزيارة الرسمية الهامة التي سيسعدني ويشرفني القيام بها للجزائر في الوقت الذي ترونه مناسبا». وأشاد الرئيس الفرنسي ب «النظرة والالتزام الحاسم» لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل  «تطوير الشراكة الاستثنائية» التي تربط الجزائر وفرنسا، وأثنى ماكرون كثيرا على ما جادت به فترة حكم سلفه فرانسوا هولاند، في مسار العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وحيا نظرة الجزائر والتزام رئيسها الحاسم  في تطوير الشراكة  الاستثنائية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أنّ هذا الدعم سمح في مسار إعادة بناء العلاقات الذي بوشر سنة 2012 مع هولاند بتطورات مذهلة في كافة المجالات، لم يسبق  عبر التاريخ أن بلغت العلاقات بين بلدينا مثل هذا المستوى من الامتياز والكثافة، معربا عن أمله في تعزيز هذه الحركية مع نظيره الجزائري وإعطاء العلاقات الثنائية بعدا إضافيا. وأضاف ماكرون يقول إنّه «علينا أن نجعل من هذه النظرة حول ماضينا نقطة ارتكاز لدفع جديد نحو المستقبل خدمة لشراكتنا الثنائية التي يتعين أن تكون قائمة أكثر من أي وقت مضى على مشاريع ملموسة ومهيكلة وذات فائدة متبادلة». كما تحدث عن الأوضاع الاقليمية الأمنية، فأعرب عن أمله في أن تتحقق مشاريع البلدين على الساحة الدولية خاصة وأنهما يتواجدان عرضة للتهديد الارهابي واللااستقرار الاقليمي، لا سيما في منطقة الساحل وليبيا». 

حكيمة ذهبي 

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