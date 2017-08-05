الاستعانة بوحدات من الحماية المدنية من سكيكدة

الحرائق أتلفت 50 هكتارا من الثروة الغابية في عنابة

تسببت ألسنة اللهب التي اجتاحت مدينة عنابة وبالأخص بلدية سرايدي في ذعر وهلع وسط سكان المنطقة، بعد أن استمرت طيلة ثلاثة أيام وامتدت إلى منازلهم، مخلفة خسائر فادحة تجاوزات 50 هكتارا من الثروة الغابية والمئات من الأشجار المثمرة وغير المثمرة، إضافة إلى إتلاف خلايا نحل.

حسب مصالح الحماية المدنية، فإن ألسنة النيران ما زالت مشتعلة إلى حد يوم أمس، بكل من بوزيزي وبوقنطاس، حيث تم إخماد العديد منها، بعد أن تمت الاستعانة بوحدات من الحماية المدنية من ولاية سكيكدة، فيما لم يتم تحديد مخلفات الحرائق ببلدية سرايدي التي لا تزال مشتعلة، وتم تسجيل خسائر قدرت بـ 30 هكتارا بمناطق جبلية بعين الباردة و5 هكتارات بمنطقة جبلية ببرقوقة في سيدي عمار وأزيد من 10 هكتارات بكل من بوقنطاس وواد زياد، وبمنطقة واد لعنب خلف حريق غابة خسائر قدرت بـ 5 هكتارات أدغال وأحراش، من جهتها مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح محافظة الغابات سخّرت كامل الإمكانات المادية والبشرية للتصدي لهذه الحرائق التي ما زالت مشتعلة، كما يبقى رجال الحماية المدنية في حال استعداد وتأهب لأي طارئ من أجل التدخل والحفاظ على سلامة السكان .

الياس. ب