علي حداد ينشر كل ممتلكاته بالأرقام

إنجاز مشاريع ضخمة ومصانع بالملايير ومجمّع إعلامي وفريق رياضي

اتهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أطرافا تعمل في الخفاء للوقوف وراء ما وصفه بـ «حملة التشهير والعداء» التي تستهدفه وشركاته، على حساب باقي المؤسسات الخاصة والعمومية التي تلقت اعذارات كالتي تلقها مجمعه «او تي ار اش بي».

وصف علي حداد أمس، الحملة التي تستهدفه بالعدائية والانتقائية والمنظمة من قبل من وصفهم ببعض الأطراف التي تعمل في الخفاء، وكذا بعض وسائل الاعلام التي قال عنها إنها تعوّدت العمل في الخفاء أيضا، وقال حداد في رده الذي تضمن عدد من المحاور، إن هذه الحملة التي تستهدفه تطرح أكثر من سؤال حول أهدافها، والتي تم الإعداد لها منذ توليه رئاسة «أفسيو»، كما ردها إلى مواقفه السياسية من بعض المواعيد المهمة للجزائر، التي ذكر أنه يتحمل مسؤوليتها، وربما يشير حداد هنا إلى موقفه من الانتخابات الرئاسية واعلانه السابق بأنه هو من مول الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية في 2014 حسب تسريبات من اجتماع «الأوراسي» الأخير كما هو متداول في تسجيل صوتي لم يتم التأكد من صحته ووجوده. وذكر صاحب مجموعة «او تي ار اش بي» أن الحملة التي استهدفته منظمة، ولا تعني الرأي العام بتاتا بحيث أن لها علاقة تربط أصحاب المشاريع بمؤسسات الإنجاز مباشرة، وبلغة الأرقام قال حداد أنه من مجموع 52 اعذارا رسميا بعثت بها كل من وزارتي الأشغال العمومية والنقل فإنه معني بثمانية فقط كصاحب للمشاريع في وقت أن واحدة عن طريق المناولة، أما الاعذارات المتبقية فهي تخص تلك المشاريع التي يشترك فيها مع مجموعات أخرى. وأكد على حداد في رده على أن مجمّعه يعمل في شفافية تامة ويحترم قوانين المنافسة فيما يخص المناقصات الوطنية والدولية إلى جانب الشركات الخاصة والعمومية، وأنه تحصل على هذه المناقصات وفق عروض تقنية ومالية منافسة، ولم يتم انتقائها على حساب شركات عمومية أو أجنبية نافسته في تلك المناقصات. واعترف علي حداد أنه فعلا تلقى بين سنوات 2010 إلى 2017 قروضا مالية بلغت 57 مليار دينار كتسبيقات مالية على المشاريع التي باشرها، مقابل ضمانات قدمها لصندوق الضمانات بلغت 11 مليار دينار، وفيما يخص تسديد القروض التي استفاد منها، فأكد حداد في رده المطول أنه قام بتسديد 32 مليار دينار، كما شارك في تمويل الخزينة العمومية بمبلغ 4.5 مليار دينار ضمن القروض السندية، ويعترف أيضا رئيس «أفسيو» أنه يدين بمبلغ 62 مليار دينار لمكاتب الدراسات بسبب تأخير الدفع في الأشغال، كما يؤكد في رده سلامة وضعيته مع إدارة الضرائب. مدافعا عن مجمّع «او تي ار اش بي» الذي تأسس سنة 1988، والتي اشتغلت حسب على حداد في ظروف صعبة وخصوصا أثناء الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، فأكد أنه مستمر في نشاطه كما استمر في تلك الفترة في دعم التنمية ومسار المصالحة الوطنية والبناء التي وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشددا على مواصلة دعمه له أيضا، بإنجاح المشاريع التي أقرها هذا الأخير. وضمن هذا المسعى ساهم في انجاز مئات الكيلومترات من الطرق والمنشآت الفنية وكيلومترات من أنابيب نقل الماء وخطوط السكك الحديدية، مع ضمان تشغيل 15 ألف عامل، وبذلك مواجهة كبريات الشركات المتعددة الجنسيات، كما تمكن في فترة وجيزة من انجاز مصنع الأنابيب في منطقة بطيوة بوهران ومصنعين لإنجاز الأسقف الحديدية الأولى في آقبو ببجاية والثانية في واد عيسي بتيزي وزو، إضافة إلى انجاز مصنعين للأنابيب الاسمنتية في مستغانم وبجاية، كما أنجز مصنع خاص بمنشآت السكك الحديدية، إضافة إلى امتلاكه لعشرة محجرات وستة مصانع لتحويل الخرسانة ووحدة كبيرة لتخزين الاسمنت، مع امتلاكه لـ 17 بالمائة من رأس المال الاجتماعي للشركة المختلطة «فيرتيال». وفي عرضه لجميع ممتلكاته، أكد على حداد في رده أمس، أنه يسعى الدخول في مجال الاستثمار الفلاحي، من خلال المساهمة في انتاج الحليب وتقليل فاتورة استيراده من الخارج، وضمن ممتلكاته أيضا يؤكد علي حداد أنه صاحب مجموعة إعلامية كبيرة تمتلك جريدتين وقناتين تلفزيونيتين، وتشغل كلهم 600 موظف. في الأخير، ذكر على حداد أنه استثمر أكثر من 4 ملايير دينار منذ 2010 لبعث فريق اتحاد العاصمة الذي يمتلكه ويديره شقيقه ربوح، في مسعى يهدف للنهوض بالرياضة وخدمة للشباب، وختم علي حداد رده بأنه مستعد لخدمة الوطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

زين الدين زديغة