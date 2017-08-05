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انطلاق أول رحلة على متنها 260 حاج مساء اليوم

تسيير رحلات الحج مهدد بسبب إضراب عمال الجوية الجزائرية

  05 أوت 2017 - 19:46   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
تسيير رحلات الحج مهدد بسبب إضراب عمال الجوية الجزائرية

يتزامن انطلاق أول رحلة حج لموسم 2017، مساء اليوم من مطار هواري بومدين الدولي، مع تهديد عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية بشن إضراب سيأثر على سير برنامج الرحلات المسطر، ويخلط أوراق الشركة الجزائرية مع هيئة الطيران المدني السعودي. 

 تقلع أول رحلة نحو المدينة المنورة مساء اليوم، من مطار هواري بومدين وعلى متنها 260 حاج تزامنا مع تهديد عمال العمليات الأرضية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشن اضراب والتأثير على سير البرنامج بسبب مطالب اجتماعية، في وقت يواصل آلاف الحجاج الجزائريين استكمال إجراءاتهم الإدارية، وعلمنا من مصدر موثوق أن 1200 حاج جزائري لم يقم حتى الخميس بدفع تكاليف الحج لدى بنك الجزائر المقدرة بـ 37 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية بخصوص الموضوع ستظهر بداية من اليوم، وقامت حسب معلومات متداولة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتمديد فترة عملية بيع تذاكر الحج إلى اليوم، لعدم تمكن كل المعنيين من اقتطاعها، علما أن آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الوطني للحج والعمرة أشارت لعدم اقتطاع 9 آلاف حاج لتذاكرهم حتى 31 جويلية المنقضي ليتم تمديد المهلة مرة أخرى حتى يوم أمس، في وقت منحت القنصلية السعودية حتى الأول من أوت الجاري 14 ألف تأشيرة حج، وإلزام 1000 حاج أدى هذه النسك في عام 2015 أو 2016 بدفع رسم 2000 ريال سعودي، أي 6 ملايين سنتيم، للسلطات السعودية، علما أن بنك الجزائر وافق على تحويلها عبر نفس المسار الالكتروني الذي دُفعت من خلاله تكاليف الحج بالدينار الجزائري. وسيسبق عدد من أعضاء البعثة الجزائرية الحجاج إلى البقاع المقدسة، حيث تنقل مساء أمس حوالي 200 عضو منها باتجاه المدينة المنورة، من بينهم أطباء أعوان تابعين للديوان الوطني للحج والعمرة، قصد التموقع في الميدان واستقبال أفواج الحجاج الذين سيبدؤون في التدفق على المدينة المنورة بداية من مساء اليوم، على أن يستمر تنقل أعضاء البعثة مع أفواج الحجاج الأيام القادمة،علما أن البعثة الطبية وضعت وحدة مركزية و4 وحدات ثانوية في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مركز رئيسي ومركز ثانوي بالمدينة المنورة ووحدة مركزية لاستقبال الحجاج بجدة. 

زين الدين. ز

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