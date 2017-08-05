سحب استدعاءات التكوين البيداغوجي بداية من 13 أوت

الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة توظيف الأساتذة يوم 09 أوت

سيتمكن 134 ألف متفوق في الاختبار الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة الذين أجروا الاختبار الشفهي يوميّ 30 و31 جويلية من الاطلاع على النتائج النهائية للمسابقة يوم 09 أوت للظّفر بمنصب عمل في سلك التدريس في الطور المتوسط والثانوي من بين 10 آلاف منصب مخصص لهذه السنة، فيما سيتم تمكين الأساتذة الناجحين من سحب استدعاءات التكوين البيداغوجي بداية من 13 أوت، تليها مرحلة فتح القائمة الاحتياطية للاستعانة بها في إطار مواصلة العمل بأسلوب التعاقد لتغطية المناصب الشاغرة.

كشفت مصادر مطلعة للمحور اليومي عن تاريخ الإعلان عن نتائج المسابقة الشفهية لتوظيف الأساتذة والنتائج النهائية الذي سيكون يوم 09 أوت الجاري ليتم بعدها مباشرة فتح القوائم الاحتياطية المحلية، والقائمة الوطنية، تشمل الأساتذة المتحصلين على معدلات لا ترشحهم للظفر بمنصب عمل في الطورين المتوسط والثانوي، مقارنة بالمعدلات الأخرى الأعلى درجة وذلك حسب الولايات، وستنطلق عملية تكوين الأساتذة الجدد منتصف الشهر الجاري وهددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بإقصاء المتغيبين عن التكوين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة. في ذات السياق فإن عدد المناصب التي حددتها وزارة التربية الوطنية لفئة أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي بلغ 10009 منصب وهو ما يعني أن عدد الأساتذة الذين سيتم تسجيلهم في القائمة الاحتياطية يبلغ 124183 حيث ستلجأ الوزارة للاستعانة بهم في إطار مواصلة العمل بأسلوب التعاقد لتغطية المناصب الشاغرة بسبب المقاطعة أو المرض أو عطل الأمومة وغيرها من العطل المبرمجة وغير المبرمجة، وأكدت الوزارة أن أكبر عدد في مناصب هذه المسابقة تعود لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، وأضاف رابح شيشيو مسؤول بالوزارة أن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين. في ذات الصدد فقد سمحت الوزارة استنادا إلى تعليمة وزارية باستغلال القائمة الاحتياطية لشغل مناصب رتب التوظيف القاعدية «أستاذ المدرسة الابتدائية و أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي» حسب درجة الاستحقاق مع مراعاة مادة تدريس الموظف الذي شغر منصبه، كما تستغل القوائم الاحتياطية أيضا حسب تعليمة الوزارة لشغل مناصب رتب الترقية لنفس الرتبة في حالة إجراء الامتحانات المهنية و في حال العكس يلجا إلى استغلالها عن طريق التعاقد وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 04 ماي 2014، أما بالنسبة للمناصب الخاصة بالناجحين في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي حاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تتم عن طريق توظيف الناجحين أنفسهم بصفة التعاقد وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة.

نبيل شعبان