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بسبب عدم قدرته على دفع عجلة التعاون الثنائي بين البلدين

الرئاسة التونسية تنهي مهام سفيرها بالجزائر

  05 أوت 2017 - 19:58   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
الرئاسة التونسية تنهي مهام سفيرها بالجزائر

قررت الرئاسة التونسية إنهاء مهام سفيرها المعتمد بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي، الذي عرفت فترة توليه لهذا المنصب عدم دفع عجلة التعاون الثنائي بين البلدين، ويأتي هذا التغيير من طرف الرئاسة بغية ضخ دماء جديدة في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الجارين. 

ذكر الموقع الإخباري «إرم نيوز» الإماراتي، أن الرئاسة التونسية قررت إنهاء مهام السفير المعتمد لدى الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، لعدم قدرة المعني على تحريك عجلة التعاون الثنائي مع أقوى حليف أمني وسياسي لبلاده بالمنطقة المغاربية، «وفق رؤية الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد»، شأنه في ذلك شأن القنصل التونسي العام بضاحية تبسة، الذي تم تبديله بالقنصل محمد الحبيب الساسي، وأرجع الموقع ذاته أسباب إنهاء المهام إلى عدم قدرته على حل بعض قضايا الرعايا التونسيين الموجودين بالجزائر، حيث تميزت فترة توليه هذا المنصب بتشنجات بين البلدين، مثل قضية رسوم المعابر الحدودية التي أثارت غضبا شعبيا كبيرا بالجزائر. من جهتها تلقت حكومة يوسف الشاهد، شكاوى من طرف رعايا تونسيين موجودين بالجزائر منذ أعوام، اتهموا خلالها سفارتهم بالجزائر، بعدم تعاونها معهم وإغلاق أبوابها في وجههم، وهذا ما أثار سخطهم في العديد من المرات مطالبين بتدخل سلطة بلادهم، حيث إن رعايا تونسيين لم يعد التواصل معهم قائما منذ مواعيد الانتخابات التي جرت في 2014، ويأتي هذا التغير الجديد في الطاقم الدبلوماسي، قصد ضخ دماء جديدة في علاقات التعاون المشترك بين البلدين اللذين تربطهما عدة اتفاقيات سواء في المجال الأمني أم الاقتصادي، والتي يجب أن تفعّل خاصة خلال المرحلة الحالية. 

نادية حدار 

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