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فيما شرعت وحدات أخرى في الإنتاج بمنطقة أولاد صالح

أربعة طلبات استثمار في مجال المنتجات الصيدلانية بجيجل

  05 أوت 2017 - 20:02   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
أربعة طلبات استثمار في مجال المنتجات الصيدلانية بجيجل

ينتظر أن تدخل ولاية جيجل رواق المنافسة القوية في مجال صناعة الأدوية ومختلف المنتجات الصيدلانية، بعد الانتهاء من أشغال إنجاز وحدتين للأنسولين بالمنطقة الصناعية بأولاد صالح ودخول مخابر «هيزا» لمالكها الدكتور «حمادي» مجال الاستثمار الصيدلاني بعاصمة الكورنيش. 

ينتظر أن تتحول ولاية جيجل إلى قطب هام في مجال صناعة الأدوية والمواد الصيدلانية، بعد شروع وحدتي الأنسولين بالطاهير في الإنتاج وانتهاء الأشغال التكميلية بهاتين الوحدتين، ناهيك عن تجسيد بقية المشاريع الاستثمارية التي ينتظر أن تقام بإقليم الولاية وفي مقدمتها المشروع الاستثماري الضخم الذي وعد به مالك مخابر «هيزا» التي تتخذ من ولاية سيدي بلعباس مقرا لها، حيث تحدث عن وجود مشروع قيد الدراسة بمئات الملايين من أجل إقامة وحدات خاصة بإنتاج المواد الصيدلانية والطبية، وهو ما من شأنه أن يحوّل ولاية جيجل إلى قطب هام في مجال الصناعة الصيدلانية وإنتاج الأدوية، بعدما عرفت طفرة نوعية في مجال المنشآت الطبية، من خلال إقامة العديد من العيادات الخاصة التي باتت قبلة ليس لمرضى الولاية فحسب بل لمرضى الولايات المجاورة، وينتظر أن يشرع قريبا في استغلال وحدة الأنسولين بالمنطقة الصناعية بالطاهير وهي الوحدة التي ستنطلق في الإنتاج بطاقة تعادل الأربعة ملايين علبة، على أن تضاعف إنتاجها مستقبلا لتصل إلى 48 مليون علبة، مما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بهذا النوع من الأدوية الموجهة لمرضى السكري، وربما دخول مرحلة التصدير لاحقا، وإلى جانب هذه الوحدة ستنطلق وحدة أخرى في الإنتاج الصيدلاني في المستقبل القريب برعاية المستثمر نفسه، ويتعلق الأمر بوحدة إنتاج أدوية المعدة والأمصال وهي الوحدة التي انتهت بها الأشغال هي الأخرى وستشغل في مراحل الإنتاج الأولى قرابة 200 عامل من بينهم نحو 80 تقنيا جرى تكوينهم بالخارج، كما كشفت مصادر على صلة بملف الاستثمار، عن تلقيها لأربع طلبات للاستثمار في مجال صناعة الأدوية، وهي الطلبات التي توجد محل دراسة من قبل اللجنة الوصية، وأكدت المصادر ذاتها أن المشاريع الأربعة في حال اعتمادها من شأنها أن تحوّل ولاية جيجل إلى قطب حقيقي في مجال صناعة الأدوية والأمصال مع توفير ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل كحد أدنى. 

عماد م  

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