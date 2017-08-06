تعويض متضرري الحرائق غير المؤمّنين بعد 31 أكتوبر القادم

قال عز الدين سكران المدير العام للغابات، اليوم الأحد، إنّ تعويض المتضررين من الحرائق سيكون بعد نهاية الحملة في 31 أكتوبر القادم.

في ندوة صحفية بالعاصمة، أبرز "سكران" مراهنة مصالحه على تفادي اندلاع حرائق اخرى، وأضاف المتحدث أنّ المواطنين المؤمّنين سيتم تعويضهم مباشرة، أما غير المؤمّنين فسيتم تعويضهم بعد 31 أكتوبر القادم، عن طريق استبدال الخسائر بمنتوجات أخرى، على غرار الأشجار والحيوانات.

وأشار مسؤول مديرية الغابات، إلى أنّ عملية احصاء خسائر حرائق الغابات في مرحلتها الأخيرة، وسيتم تقديمها للمصالح المعنية بغرض تسريع عملية تعويض سائر المتضررين.