المحور اليومي كانت حاضرة عند توديع أول فوج من الحجاج

دموع وزغاريد وعائلات تنتظر بلوغ ذويها البقاع المقدسة

امتزجت الدموع بالزغاريد لدى عائلات الحجاج الذي بدأوا في التدفق، بعد زوال أمس، على مطار هواري بومدين الدولي لتوديع ذويهم المتوجهين إلى البقاع المقدسة في أول رحلة لهذا العام، آملين في عودتهم سالمين بعد الحوادث التي باتت تطبع مواسم الحج والوفيات التي تسجل كل سنة هناك.

إنها لحظة وداع العائلة، لاحظنا أبناء وأحفاد وزوجات الحجاج الذين كانوا يتأهبون لولوج صالة مطار الحجاج استعدادا لمشقة السفر، يتبادلون العناق والقبلات قبل اجتيازهم القضبان التي وضعتها الشرطة لتفادي الاكتظاظ والتحكم في الوضع ببهو المنشأة، واستمر التلويح بالأيدي إلى غاية تواري الحجاج عن الأنظار. وسط تحضيرات إدارية وأمنية شرع حجاجنا الميامين الذين أفرزتهم القرعة بعد سنوات من المشاركة في دخول بهو صالة الحجاج بمطار هواري بومدين، وهم يرتدون عباءات بيضاء ناصعة ويضعون فوق رؤوسهم شاشية زادتهم هيبة و وقارا ، أين وجدوا في انتظارهم أعوان الديوان الوطني للحج والعمرة والخطوط الجوية الجزائرية، وكذا المصالح الصحية وبنك الجزائر لاستكمال الإجراءات وتمكين الكثير من كبار السن ممن انتظروا لسنوات طويلة، قبل أن تتاح لهم الفرصة من أداء الركن الخامس من الإسلام.

كانت الحيوية واللياقة بادية على محيا بعض الحجاج، خاصة أن تعابير وجوههم كانت توحي بأنهم كانوا بانتظار موعد هام جدا، بعد نحو خمس ساعات من الطيران، إذ سيحطون بالمدينة المنورة ويؤدون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطأ أقدامهم الروضة الشريفة ، فيما كان التعب باديا على آخرين رغم الابتسامات التي كانوا يرسمونها في وجوههم دون تكلف بحكم كبر سنهم. أمل كل العائلات كان معلقا على تلقي أولى الاتصالات من ذويهم للاطمئنان عليهم والسؤال عن أحوال الرحلة وحالتهم الصحية، خاصة أن عددا كبيرا منهم من كبار السن، وكذلك للاطلاع على أمور السكن والإعاشة وغيرها من الخدمات التي كثيرا ما نغصت حياة عائلات الحجاج الجزائريين قبل الحاج نفسه، وهم على علم أن أيام الحج الأكبر ستكون صعبة عليهم، باعتبار أن حالات الوفيات والتيهان والمرض تكثر خلال هذه المرحلة. في المقابل من الجانب الرسمي، كانت التحضيرات جارية على قدم وسائق لاستقبال الوفد الحكومي، على رأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وكذا مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، ومسؤولين آخرين من قطاعات وزارية متعددة لها علاقة بتنظيم الحج، واللذين أشرفوا على انطلاق أول رحلة نحو المدينة المنورة في حدود الساعة السادسة مساء.