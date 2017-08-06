تسببت في انقطاع التيار الكهربائي والمياه

أمطار طوفانية تعزل قرى عديدة في أدرار وإليزي

عاشت عشرات العائلات بولايتي ايليزي وأدرار الحدوديتين ذعرا وخوفا كبيرين، بعدما تسببت الأمطار الطوفانية في عزل القرى النائية عن العالم الخارجي، مع تسجيل أضرار كبيرة بالمنازل، مما بات يهدد 80 عائلة بالتشرد في الشارع، بسبب تماطل السلطات المحلية في إعداد مخطط النجدة للتكفل بمنكوبي التقلبات الجوية.

تسببت الأمطار الطوفانية التي تهاطلت في اليومين الأخيرين، في عزل الأحياء القصديرية عن العالم الخارجي، لا سيما على مستوى مناطق هواري بومدين، محمد بوضياف، الويس، الجديد، 05 جويلية وغيرها، والتي تزامنت مع الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب والكهرباء وكذا شبكة الإنترنت، إضافة إلى قطع الطرقات المؤدية إلى بلديات جانت وبرج باجي مختار الحدوديتينو. وسجلت المصالح المختصة إلى جانب سكان المنطقتين المذكورتين تضرر 55 مسكنا هشا بقرية الـ 50 ببرج باجي مختار و15 مسكنا بقرية تين الكوم الحدودية بالمقاطعة الإدارية جانت بإيليزي، وهو ما بات يهدد 80 عائلة بالتشرد والجوع في الشارع، ناهيك عن تسجيل هلاك عدد معتبر من رؤوس الماشية، ومما يحز في نفوس منكوبي التقلبات الجوية تماطل السلطات المحلية في تفعيل مخطط النجدة الرامي إلى توفير الخيم والأغطية والأفرشة للتكفل بهم، في إطار التطبيق الصارم لمخطط عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من جهتها سارعت السلطات المحلية إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع وإحصاء العائلات المتضررة، بهدف منحها تعويضات وفق ما أوردته مصادرنا.

من جهة ثانية، طالبت جمعيات محلية مهتمة بالشأن التنموي ونشطاء حقوقيون ولاة الجمهورية، بضرورة فتح تحقيق معمق في مصير الوجهة الحقيقية للأغلفة المالية المخصصة لإنجاز مشاريع الحواجز للتخفيف من سرعة تدفق مياه السيول الجارفة.