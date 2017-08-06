فرعون تتعهد بتحسين ظروف عمال قطاع البريد

فتح أكبر مسابقة توظيف وإدماج 04 آلاف متعاقد السنة المقبلة

أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال فتح أكبر مسابقة توظيف سيعرفها القطاع السنة القادمة لتغطية كل المناصب الشاغرة بسبب توجه 04 آلاف موظف إلى التقاعد، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين والبالغ عددهم 05 آلاف موظف بصفة مباشرة وتكون الأولوية لذوي الخبرة المهنيّة.

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى ايمان فرعون، عن أكبر عملية توظيف سيعرفها بريد الجزائر سنة 2018 لتغطية نقص الموارد البشرية الذي يعرفه القطاع، وصرحت الوزيرة، بأن 5000 متعاقد بعقد محدود المدة سيتم توظيفهم رسميا وبصفة تدريجية، مؤكدة أن الأولوية لذوي الخبرة المهنية في قطاع البريد على أن يتم تسوية ملفاتهم خلال 2019. في ذات السياق، قالت فرعون، إن مؤسسة بريد الجزائر تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية بسبب الـ 4000 عامل الذين خرجوا إلى التقاعد وبقيت هذه المناصب شاغرة، مبرزة في السياق ذاته أنه حتى في حال تم تعويض هؤلاء المتقاعدين بعمال جدد يبقى القطاع بعيد عن تغطية هذا العجز مع العلم أنه يوجد أكثر من 3400 مكتب بريد عبر الوطن، كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا العجز الذي تعانيه مؤسسة بريد الجزائر أدى إلى حدوث خلل في الخدمات اللوجستية وكذا الطرود، فضلا عن تسجيل نوع من الإهمال في نقل الطرود البريدية مؤكدة أنه سيتم تجاوز هذه النقائص إصلاحها باقتناء مركبات ومعدات فرز الرسائل والطرود. ودعت الوزيرة عمال قطاع البريد إلى بذل الجهود كون مؤسستهم اقتصادية، وقالت إن عمال القطاع يعانون من بعض الظروف التي وصفتها بالصعبة لاسيما تلك المتعلقة بالأجور المتدنية وتأخير العُطل وغيرها من المشاكل على أن يتم تحسين الظروف مستقبلا. وهذا بتحسين مداخيل البريد عن طريق عصرنة القطاع كالدفع الإلكتروني واستعمال البطاقة الإلكترونية لتخفيف الضغط على المكاتب وتجنب الأخطاء، وسيتم خلق نظام وطني شامل لتعميم الدفع الإلكتروني مع وجود مشروع بنك البريد لتنمية الموارد المالية ستنتج عنه ظروف أفضل لعمال القطاع.