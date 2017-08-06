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للتطرق إلى أهم مستجدات القضية الصحراوية وسبل تدعيمها

انطلاق الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو في 10 أوت

  06 أوت 2017 - 22:28   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو في 10 أوت

تستعد ولاية بومرداس هذه الأيام لاحتضان أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو، التي ستنطلق بداية من 10 إلى غاية 23 من الشهر الحالي، بحضور العديد من الأساتذة وكذا منظمات حقوق الإنسان الداعمة للقضية الصحراوية العادلة، إضافة إلى الإطارات السامية لجبة البوليساريو، حيث سيتم التطرق إلى المستجدات الحاصلة وكذا سبل تدعيم القضية أكثر.

أعلنت سفارة الجمهورية العربية الصحراوية، عن تنظيم جامعتها الصيفية بولاية بومرداس، الذي سيكون بداية من 10 إلى 23 من هذا الشهر، حيث سيتم التطرق إلى عدة مواضيع تتعلق بالقضية الصحراوية، والمستجدات الحاصلة بالميدان خاصة خلال المرحلة الأخيرة، سواء من الجانب المتعلق بالدعم الأممي للقضية الصحراوية، والمطالبة بعودة بعثة  المينورسو  إلى العمل في الأراضي الصحراوية، بعد أن قام المغرب بطردها واتهامها بالانحياز للطرف الصحراوي، للإشراف على إجراء تقرير المصير الذي تنادي به منذ مدة طويلة، كما سيتم التطرق إلى الانعكاسات الناجمة عن دخول المخزن للاتحاد الإفريقي، ومحاوالته جلب العديد من الدول الإفريقية إلى فلكه من أجل استصدار قرارات ضد الدولة العربية الصحراوية، التي باءت كلها بالفشل الذريع منذ البداية، إضافة إلى مناقشة الأحكام الجائرة التي أصدرها المغرب في حق سجناء  أكديم أيزك ، والتي تراوحت مابين 20 سنة والمؤبد، حيث طالبوا في كل مرة منظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراحهم، وسيحضر أشغال الجامعة الصيفية عديد الإطارات السامية للجبهة، إضافة إلى وجوه سياسية جزائرية معروفة بدعمها للقضية الصحراوية، وكذا منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى غير ذلك من المشاركين. للإشارة، اعتادت بومرداس احتضان أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية، كل عام، حيث تسخّر كل إمكاناتها من أجل توفير استقبال أفضل لضيوفها، ويضاف هذا إلى عديد الوقفات التي سجلتها الجزائر إلى جانب الصحراويين سواء في الجانب الإنساني أم السياسي في المنابر الكبيرة، بجعل في كل مرة مواقفها واضحة ولا يشوبها أي غموض إزاء هذه القضية.

نادية حدار

 

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