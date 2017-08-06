أطلقت مبادرة بناء وإنقاذ الجزائر!

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تحشر نفسها في الشأن الداخلي

تواصل منظمات غير حكومية أجنبية محاولاتها لرسم صورة سوداوية عن الأوضاع في الجزائر، والترويج لأزمة اقتصادية وأمنية واجتماعية تتخبط فيها، وذهب إلى أبعد من ذلك بطرحها مبادرات وصفتها أنها تصب في خانة إنقاذ الجزائر من الأزمة التي تعيشها .

حشرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات عبر مكتبها الإقليمي في الجزائر نفسها في الشأن الداخلي الجزائري، وزعمت أن الحالة الأمنية بالبلاد ما زالت هشة، رغم أن النجاحات المحققة في مكافحة الإرهاب راجعة ـ حسبها -إلى رفض مطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش ومقاومي الإرهاب، خوفا من التقييم وتحديد المسؤوليات عما جرى أثناء العشرية السوداء، ويبدوا أن معدي بيان هذه الهيئة الذي تحوز المحور اليومي نسخة منه، تناسوا بأن تقاريرا دولية صنفت الجزائر ضمن أأمن الدول في العالم، وواصلت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تحاملها على الجزائر بالقول إن السياسة الخارجية للبلاد تشهد ارتباكا غير مسبوق وتفريقا مفضوحا في السيادة الوطنية وخضوعا للإملاءات الخارجية في كافة المجالات وانخراطا في سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي تتنافي مع مصالح شعبها ، حيث غضت النظر عن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الجزائر في الفترة الأخيرة، على غرار توقيع اتفاق السلم والأمن في مالي ومساعي حلحلة الأزمة في ليبيا وغيرها، وأكثر من ذلك أثبتت الجزائر تمسكها بمبادئها ومواقفها اتجاه العديد من القضايا العربية والدولية ورفضت الضغوطات الخارجية. أعلنت المنظمة ذاتها، عن شروعها في الاتصال بمختلف القوى السياسية من أجل التشاور حول ما وصفتها بـ مبادرة من أجل بناء وإنقاذ الجزائر ، وسبل ما أطلقت عليه تفعيل العمل المشترك ، قصد إنقاذ الجزائر من الأزمة التي تعيشها ، في خطوة لدخول المجال السياسي وحشر نفسها فيه، كما لعبت المنظمة الدولية غير الحكومية ذاتها على وتر الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث ادعت أن اقتصاد البلاد في يعرف ركودا باعتبار أن نسبة المديونية أصبحت لا تحتمل والاقتصاد الموازي يتجاوز نصف الناتج الداخلي الخام والتهرب الجبائي يدمر موارد الدولة، وأكثر من ذلك وجهت المنظمة الحقوقية اتهامات خطيرة بالقول إن الفساد تحول إلى سياسة رسمية ممنهجة ينخر الاقتصاد ومؤسسات الدولة والإدارة ، أما بالنسبة إلى الجانب الاجتماعي، فقالت إن نسبة البطالة بقيت مرتفعة وازداد الفقر والتهميش وتدهورت القدرة الشرائية، في وقت يعتبر فيه الشباب الجزائر العاطل عن العمل في الجزائر أقل من نظيره في دول أوربية، في محاولة منها لتسويد صورة الجزائر في الخارج.