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قايد صالح يدشّن 3 مقرات عسكرية جديدة بوهران

  07 أوت 2017 - 12:59   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الوطني
قايد صالح يدشّن 3 مقرات عسكرية جديدة بوهران

أشرف الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على تدشين مركز الإعلام الإقليمي والمقر الجديد للمديرية الجهوية للمعتمدية، فضلا عن ثكنة جديدة مخصصة لوحدة تابعة لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

 في إطار زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثانية، أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّ الفريق قايد صالح باشر زيارته رفقة اللواء، سعيد باي، بالوقوف أمام مدخل مقر الناحية وقفة ترحم على روح شهداء الواجب الوطني.

 وبعدها دشن "قايد صالح" مركز الإعلام الإقليمي بوهران، حيث سيتولى هذا الفضاء الإعلامي والثقافي التعريف بمهام ونشاطات الجيش الوطني الشعبي من خلال تنظيم الأيام الإعلامية والأبواب المفتوحة لفائدة مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن تنظيم المعارض واحتضان الندوات التاريخية والعلمية وفتح المجال أمام الطلبة للبحث والمطالعة، كما دشن الفريق المقر الجديد للمديرية الجهوية للمعتمدية.

وإثر ذلك، أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تدشين ثكنة حملت اسم الشهيد "محمود حوحة"، بحضور أفراد من عائلة الشهيد، الذين تم تكريمهم من قبله، ليستمع بعدها إلى عرض حول هذه الوحدة ويتفقد مختلف مرافقها الإدارية والبيداغوجية.

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