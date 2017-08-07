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وكالة الفضاء الجزائرية تكشف عن إحصائيات جديدة

تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة!

  07 أوت 2017 - 21:16   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الوطني
تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة!

تحليل صور الأقمار يكشف عن الفارق بين الوكالة ومديرية الغابات

تضاربت الأرقام التي أعلنت عنها كل من المديرية العامة للغابات والوكالة الفضائية الجزائرية، حول خسائر حرائق الغابات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث اتضح جليا الفارق الكبير بين الإحصائيات المقدمة من طرف المؤسستين الحكوميتين.

 

تكشف الصور الملتقطة من طرف القمر الصناعي  ألسات1 ب  في الرابع أوت الجاري، لمساحة انتشار الحرائق بولاية الطارف، والتي نشرتها الوكالة الفضائية الجزائرية في موقعها الإلكتروني، عن تضرر 6658 هكتار جراء الحرائق التي شهدتها الولاية، في حين أعلنت المديرية العامة للغابات عن إتلاف 1000 هكتار فقط من الحرائق بين الفاتح جوان والخامس من أوت الجاري، وإن أوضحت وكالة الفضاء الجزائرية أن الأرقام التي أعلنت عنها تشمل الفترة بين 1 جانفي والرابع من أوت الجاري، إلا أن موجة الحرائق التي عاشتها عدة ولايات عرفت ذروتها في الأسبوعين الأخيرين فقط.

حسب تحليل الصور التي أبانت عن أرقام صادمة وخسائر جد معتبرة في الغطاء النباتي، فإن المساحة الإجمالية المحترقة في ولاية سكيكدة وصلت إلى 2800 هكتار، في حين قالت المديرية العامة للغابات، أول أمس، إنها قدرت بـ 1675 هكتار فقط من الغابات والأحراش والأدغال، علما أن ولاية عنابة لم يشملها إحصاء هذه الهيئة الأخيرة مقابل مساحة 1900 هكتار كشفت عنها الصور الملتقطة من طرف القمر الصناعي  السات1 ب ، فضلا عن ولاية قالمة التي عرفت احتراق 2328 هكتار وولاية قسنطينة التي احترقت فيها مساحة 214 هكتار، كما بلغت نسبة المساحات الملتهبة كليا في تيزي وزو 359 هكتار، منها 227 غير غابية و132 غابية محروقة، مقابل 2078 هكتار أعلنت عنها المديرية العامة للغابات في آخر حصيلة لها الأحد، وستعود الوكالة الفضائية الجزائرية إلى إحصاء حرائق الغابات في فصل الربيع القادم، لمعرفة حجم الأشجار التي احترقت عن آخرها وتلك التي لم تمت جذروها لتحديد خريطة الغابات الجديدة بناء على ما توفر من معطيات، من خلال الصور التي يعرضها القمران الصناعيان  ألسات 1ب وألسات2 ب ، وتستغل الأقمار الاصطناعية الجزائرية  ألسات-1 ب  و ألسات-2 ب  و ألسات-1 ن  التي وضعت في المدار مؤخرا، في تلبية الأهداف المتعلقة بالمجالات التنموية الحيوية، لا سيما حماية البيئة ومختلف النظم الإيكولوجية الطبيعية، ورصد ظاهرة التصحر ورسم خريطة لها، وكذا رصد خرائط لشغل الأراضي وتهيئة الأقاليم والساحل والوقاية من المخاطر الطبيعية وتسييرها، إضافة إلى استعمالات موضوعاتية واقتصادية هامة، كالتخطيط والتهيئة العمرانية، الفلاحة، تهيئة الأقاليم والساحل، رسم الخرائط ومتابعة البنيات التحتية والمنشآت الفنية، وإعداد مسح للأراضي السهبية والصحراوية وتحيينه والوقاية من المخاطر الطبيعية وتسييرها من فيضانات وحرائق غابات. يشار إلى أن الأقمار الصناعية  ألسات-1 ب ،  ألسات- 2 ب  و ألسات-1 ن  أطلقتها الجزائر نهاية عام 2016 من مقر وكالة الفضاء الهندية، بعد عمليات الإدماج والتجارب التي قام بها مهندسون جزائريون على مستوى مركز تطوير الأقمار الاصطناعية ببئر الجير في وهران.

زين الدين زديغة

 

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