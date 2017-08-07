إجلاء 13 عائلة وإنقاذ 10 إسطبلات

الحرائق تحاصر سرايدي بعنابة لليوم السادس على التوالي

خلفت الحرائق التي اندلعت في مدينة عنابة حصيلة كارثية، حيث قامت مصالح الحماية المدنية على مدار 6 أيام بالعديد من التدخلات لإخماد الحرائق التي أتت على أزيد من 50 هكتارا من الأدغال والأحراش و525 شجرة غابية و40 صندوق نحل، في انتظار تحديد الخسائر بجبال بوزيزي، وما زالت عملية إطفاء النيران متواصلة.

حسبما أكدته مصالح الحماية المدنية بالمنطقة الجبلية ما بين منطقتي بئر المرجة ومشتة القبايل، قدرت الخسائر بـ 30 هكتارا من أدغال وأحراش، كما خلفت الحرائق هكتارين من الأدغال و40 صندوقا لتربية النحل، مع نفوق النحل الذي كان فيها و5 أشجار تين، أما بمنطقة بوقنطاس تسببت الحرائق في إتلاف 6 هكتارات مساحات غابية من أدغال وأشجار الفلين والكاليتوس، في المقابل تم إنقاد 13 عائلة مقيمة في المناطق الجبلية ونحو 10 إسطبلات بها ما يقارب 500 رأس غنم و100 رأس بقر وألفي حزمة تبن، وكذا مقبرة بوقنطاس وبالمنطقة نفسها تم إخماد حريق آخر، وما زالت عملية إخماد الحرائق مستمرة ومتحكما فيها بكل من منطقة ديار البقرة وحي تمام بسرايدي والمنطقة الجبلية برواقة، وسخّرت مصالح الحماية المدنية 227 عون و21 ضابطا ورقيبا لإخماد هذه الحرائق طيلة ستة أيام أصيب خلالها عون حماية مدنية في العقد الثالث من العمر بالاختناق أثناء تأديته لمهامه، كما تدخلت في هذه العملية جميع الوحدات من بينها الوحدة الرئيسية بسرايدي وحدة سيدي عمار وواد زياد، الوحدة الرئيسية الحجار، سيدي عاشور ورتل عنابة ورتل سكيكدة.