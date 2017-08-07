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ضبطت بحوزته قصاصات ورقية على شكل أوراق نقدية

توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود

  07 أوت 2017 - 21:18   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الوطني
توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود

مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة مغترب بتركيا لاستئناف الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس لتورطه بجنحة تزوير الأوراق النقدية، بعد أن ضبطت مصالح الأمن بحوزته مجموعة كبيرة من القصاصات الورقية على شكل أوراق نقدية، إلى جانب معدات تستعمل في التزوير حجزت داخل مسكنه.

 

حسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن توقيف المتهم كان إثر معلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص قيام شخص بترويج أوراق نقدية مزورة بالعاصمة، واستغلالا للمعلومة باشرت المصالح ذاتها تحرياتها وتم التوصل إلى المشتبه فيه، وخلال توقيفه وتفتيش مركبته ضبط بحوزته عدد كبير من القصاصات الورقية على شكل أوراق نقدية، وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تم تفتيش منزله وحجز جهاز إعلام آلي وجهاز سكانير، إلى جانب خراطيش حبر، وبمثول المتهم أمام القاضي الجزائي أنكر ما نسب إليه من تهم، وصرح أنه مغترب بتركيا منذ سنوات، وخلال إقامته هناك تعرّف على شخص قدم نفسه على أساس أنه مدير بنك برويسو بالعاصمة، وأنه يقوم بصرف العملة الصعبة، وقام بصرف مبلغ مالي له في المرة الأولى، و في المرة الثانية وخلال تنقله إلى الجزائر منحه مبلغ مليار و800 سنتيم لصرفها، وضرب له موعدا بالعاصمة وسلمه الأموال ملفوفة بشريط لاصق داخل كيس بلاستيكي أسود، ولم يطلع على محتواه، إلا بعدما أوقفته مصالح الشرطة، وبخصوص المحجوزات التي ضبطت بمنزله، فصرح أنها ليست ملكه وإنما ملك للشخص الذي سلمه المال المزور .

حياة سعيدي

 

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