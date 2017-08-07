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نسبة التحصيل بلغت 24.05 بالمائة فقط خلال السداسي الأول

وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد

  07 أوت 2017 - 21:19   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد

دواوين الترقية العقارية مجبرون على تطبيق التعليمة ابتداء من الدخول الاجتماعي

أمرت وزارة السكن والعمران والمدينة دواوين الترقية والتسيير العقاري باتخاذ إجراءات حازمة في حق الرافضين لدفع مستحقات إيجار السكنات الاجتماعية، حيث وجهت المديرية العامة للسكن تعليمة للدواوين بطرد كل مستفيد من السكنات رفض دفع مستحقاته مباشرة بعد الدخول الاجتماعي المقبل.

 

أضافت ذات التعليمة التي حملت الرقم 376 أن الدواوين مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ومستعجلة لتحصيل الديون المستحقة على المستفيدين من السكنات الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة تحصيل أكبر حصة من المستحقات لضمان تغطية مصاريفها على غرار دفع مستحقات العمال وإعادة تهيئة البنايات واشغال التصليحات الكبرى، وقالت ذات التعليمة أننسبة عدم دفع مستحقات ايجار السكنات العمومية الايجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري بلغت نسبة 75.95 بالمائة، حيث أكد المدير العام للسكن أن نسبة تحصيل المستحقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغ 24.05 المائة فقط، رغم أن قيمته رمزية ولا تتجاوز 1.200 دج شهريا.

وتسببت هذه النسبة العالية لعدم دفع الايجار في وضعية مالية صعبة لدى الكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري لدرجة أن بعضها يجد صعوبة في دفع الأجور الشهرية لموظفيه، وكان وزير السكن السابق عبد المجيد تبون أكد ان القيمة الإجمالية لمستحقات الإيجار غير المدفوعة لدى الدواوين بلغت ما يقارب 31 مليار دج نهاية سنة 2016، واعتبر تبون أنه  لا مبرر لعدم دفع الإيجار خاصة وأن قيمته رمزية جدا  مضيفا بالقول:  بلغ السيل الزبى، لا يمكننا المواصلة بهذا الشكل لاسيما وان الإمكانيات المالية تقلصت .

في سياق متصل شرعت الدواوين في حملة توعوية لحث المستأجرين على دفع مستحقات الإيجار في أقرب الآجال، وفي حال عدم الاستجابة سيتم إرسال إعذارات عبر محضر قضائي، أين تم دعوة جميع المواطنين المستفيدين من سكنات عمومية إيجاريه إلى  التحلي بحس مدني  والاتصال بدواوين الترقية والتسيير العقاري لإيجاد صيغة لدفع المستحقات العالقة، خاصة وأنه يمكن تسوية هذه المستحقات على دفعات وفق رزنامة متفق عليها من الطرفين، كما يمكن القيام بشراء السكن لاسيما وأن الحكومة أصدرت مرسوما يسمح لدواوين الترقية والتسيير العقاري بنقل حق الايجار إلى غير المستفيدين الأصليين أي أقارب المستفيد الأصلي وأصهاره أو غير الأقارب الذين اشتروها بطريقة غير شرعية، وينتظر أن يسمح هذا المرسوم ببعث عملية بيع السكنات العمومية الايجارية الموزعة قبل 2004، والتي تعرف إقبالا محتشما منذ انطلاقها في ماي 2013، وينتهي سريان نقل حق الايجار في 31 ديسمبر 2017 بالنسبة لشاغلي السكنات العمومية الايجارية الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004.

أسامة سبع

 

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