أوامر برفض استقبال أيٍّ كان وتشديد الرقابة وضمان المداومة

دعاة ومشايخ الخارج ممنوعون بمخيمات الجزائريين

عيسى: تنسيق جزائري - سعودي لإجهاض محاولات الاختراق

أمر الديوان الوطني للحج والعمرة أعضاء بعثة الحج بالتشديد في حراسة مخيمات الجزائريين بمنى خلال أيام الحج الأكبر، لمنع اقتحامها من قبل غرباء وتكرار سيناريو مبيت حجاجنا على الكارتون والممرات وخارج الأماكن المخصصة لهم مثلما وقع في السنوات السابقة، وكذا الحيلولة دون اختراق رعايانا فكريا أو تسريب أشرطة وكتب ومطويات إليها لا تصب في إطار المرجعية الدينية الوطنية.

وجه الديوان الوطني للحج والعمرة تعليمات إلى أعضاء بعثة الحج 2017، الذين وصل بعضهم البقاع المقدسة، فيما تنقل آخرون أمس زوالا، ويلتحق بهم المتبقون تباعا نحو المدينة وجدة، تقضي بمراقبة مداخل المخيمات وحراستها من تسلل الأجانب إليها، أي استغلال أماكن الجزائريين من طرف حجاج ينحدرون من جنسيات أخرى، وألزم المرافقين بالمداومة الخاصة بكل مخيم في منى وغلق جميع المنافذ إلا الباب الرئيسي لتسهيل تفريق الجزائريين عن غيرهم.

يشكل صد محاولات الاختراق الفكري للحجاج الجزائريين جانبا هاما من عمل السلطات على أرض الوطن وأعضاء البعثة بالبقاع المقدسة، ونُبه المسؤولون عن البعثة إلى ضرورة التصدي له، إذ تم تذكريهم بأن آخر المحاولات في هذا الصدد رصدت قبل فترة لما حاول جماعة متقاعدون في جهاز رسمي لإحدى الدول تحريض الجزائريين بالبقاع المقدسة على إثارة الفوضى عند العودة إلى الجزائر ووصل الحد بهم إلى التساؤل عن أسباب عدم قيام ربيع عربي فيها. أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الصدد، مساء أمس، على هامش توديع أول فوج من الحجاج الجزائريين في مطار هواري بومدين، أن المملكة السعودية اتخذت إجراءات لمنع دخول بعض الكتيبات والأسطوانات التي تدعو إلى التشدد والأفكار الغريبة عن الإسلام، وأضاف أن الجزائر تعاهدت مع الطرف السعودي باللجوء إليه كلما لوحظت محاولات اختراق من طرف نحل أو توجهات موجودة في العالم الإسلامي، والتي تأتي -حسبه- إلى المملكة بغرض الحج ثم تتحول إلى داعية إلى الفتنة والتفرقة، وقال الوزير نؤمن كالسعوديين أن الإسلام واحد لا يتعدد وهو دين الوسطية الذي ينبذ التشدد ، وفي المقابل، طالبنا حجاجنا الميامين بالرجوع إلى علمائهم كلما تعرضوا لفكرة أو استمعوا لأي مذهب أو أرادوا أي فتوى، مشيرا إلى تكوين الأئمة الذين يتنقلون مع البعثة بما يسمح بتأطير الحجاج وتوجيههم نحو الوسطية والاعتدال والافتخار بدينهم بدلا من المذهبيات الجزئية أو الأفكار الطائفية. يشار إلى أن أعضاء بعثة الحج يقدر عددهم بـ 800 عضو يتوزعون على قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الدينية والأوقاف، السياحة، الصحة والشؤون الخارجية والديوان الوطني للحج والعمرة، سيتكفلون بتأطير حجاجنا الميامين من كل الجوانب وسيهرون على ضمان مرور موسم حج آمن.