إيداع ملفات الإيواء أو التسجيلات الإدارية بعد عيد الأضحى

انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت

انطلقت المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية لمعالجة الرغبات وستستمر إلى غاية الـ 11 أوت وهو يوم الإعلان عن نتائج التوجيهات، أما مرحلة التسجيلات النهائية فستكون من 10 إلى 14 سبتمبر ويلتحق الطلبة الجدد بالجامعات يوم 17 سبتمبر.

قدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد الطلبة الذين أكدوا خيارهم بـ282110 أي ما يعادل 85.56 بالمائة، في حين بلغ عدد التوقيعات بالنسبة للناجحين الجدد 333181 توقيع على الساعة الـ 9 و53 دقيقة من العدد الإجمالي لهم، وبخصوص الإعلان عن نتائج التوجيهات الأولية سيكون يوم 11 أوت، بينما ستكون مرحلة المسابقات والمقابلات يوميّ 12 و13 أوت، وذكرت الوزارة بأن 341744 تلميذ تحصل على شهادة البكالوريا هذه السنة، واستنادا إلى نفس المصدر فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع عمليات التسجيلات الأولية على المستوى الوطني بفضل نظام إعلام آلي ناجع، وبخصوص الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر 2017 في حين حدد تاريخ 5 من نفس الشهر بالنسبة للطلبة القدامى.

في ذات السياق أكد المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين غوالي على مراعاة أربع حالات يمكن أن يقع فيها الطلبة أثناء عمليات التسجيل، تتمثل الأولى في حصول الطالب على الاختصاص الراغب فيه، حينها يتحضر للتسجيل الإداري الذي يتم شهر سبتمبر، أما الحالة الثانية فتتمثل في عدم حصول الطالب على أي اختيار وهنا تمنح لهذه الفئة فرصة أخرى لإعادة توجيههم، وتتمثل الحالة الثالثة في اختيار فئة من الطلبة للاختصاص يشترط إجراء مقابلة على غرار المدارس العليا للأساتذة والمدارس التطبيقية فإذا نجح الطالب في المقابلة يتم تثبيت توجيهه أما إذا لم ينجح تمنح له فرصة أخرى لتقديم طلب جديد للتوجيه أما الوضعية الرابعة فتتمثل في حصول الطالب على التخصص الراغب فيه في مدينة التي يرغب في متابعة دراسته بها وفي هذه الحالة يتم إعطاءه فرصة ثانية للاختيار ، مبرزا أن جميع هذه العمليات تتم عبر الأرضية الإلكترونية المخصصة للتسجيلات الجامعية.

وتنطلق عملية استقبال الطلبة في شهر سبتمبر المقبل أي بعد عيد الأضحى المبارك على مستوى الجامعات التي وجهوا إليها، سواء من أجل استكمال ملفات الإيواء أو التسجيلات الإدارية أو من أجل مراعاة وضعية بعض الطلبة مرتبطة أساسا بتغيير مقر الإقامة بسبب الزواج أو تغيير مقر إقامة الوالدين، مشيرا إلى أن التغيير مسموح به عبر أرضية الكترونية تفتح في بداية سبتمبر من 5 إلى 06 سبتمبر ويتم دراسة هذه الطلبات من 7 إلى 09 سبتمبر لتعرف النتيجة في يوم 9 سبتمبر.