موجة حر جديدة تضرب ولايات الشمال وتقارب 40 درجة

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا آخر لدرجات الحرارة ابتداء من الثلاثاء لتمس مختلف الولايات الشمالية للوطن، حيث ينتظر أن تلامس 40 درجة مئوية بالولايات الساحلية، في حين تتراوح ما بين 37 و41 درجة مئوية بالولايات الداخلية، لتفوق 45 درجة بالجنوب.

يبدو أن شهر أوت سيأخذ حصته من "الصمايم" وبأقل حدة واقصر فترة مقارنة بشهر جويلية، حيث ينتظر أن تضرب الحرارة مرة أخرى ابتداء من الثلاثاء لتشمل المناطق الشمالية للوطن مع تسجيل ارتفاع في مؤشر الحرارة لتصل ما بين 38 و40 درجة مئوية بالمناطق الساحلية، أما الداخلية فينتظر أن تفوق 41 درجة مع تسجيل تشكل بعض الغيوم بالوسط الساحلي في الصبيحة، فاسحة المجال للصفاء طيلة اليوم، في انتظار انخفاضها ابتداء من الأربعاء إلى غاية الأيام المقبلة.. والله اعلم.