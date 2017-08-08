قايد صالح يشيد بالقوة التي يتمتع بها الجيش

أكد الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنّ العمل التحضيري والاعدادي ساهما كثيرا في بلوغ الجيش إلى المستويات الرفيعة اليوم.

وفي كلمة ألقاها، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أوضح الفريق قايد صالح، أنّ العاملين السابقين الذكر مكّنتا الجيش فعليا وميدانيا من اكتساب مفاتيح بلوغ الصفوة من حيث الكفاءة والمهارات والمؤهلات، فضلا عن إنزاله منزلة الجيوش القوية بالفعل وليس بالقول.

ولفت الفريق، إلى أنّ القيادة العليا للجيش ستواصل وبحرص شديد، اتبّاع النهج العلمي والواقعي والطموح الذي تم تبنيه في السنوات القليلة الماضية، سواء فيما يتعلق بالعمل التحضيري والتكويني أو في غيره من المجالات الأخرى، مشدّدا على ضرورة الالتزام بمبدأ الإخلاص الذي هو الوسيلة المثلى في تجسيد هذا النهج ميدانيا.