بوتفليقة يوقع على ستة مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات للتعاون الدولي

وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ستة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تخص التعاون الدولي وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتعلق الأمر ب"بوثائق المؤتمر الخامس والعشرين للإتحاد البريدي العالمي المحررة بالدوحة في 11 أكتوبر سنة 2012".ويتضمن المرسوم الثاني "الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 المحرر بجنيف".

و وقع رئيس الجمهورية أيضا على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على "اتفاق التعاون في مجال الإتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015".كما وقع أيضا على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على "اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2016 ".وتتضمن المراسيم كذلك التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة الموقع بالجزائر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2007 ".ويتعلق الأمر أيضا ب "بالإتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة الموقع بوارسو في 18 أكتوبر سنة 2016 ", يضيف المصدر ذاته.