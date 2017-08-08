بن غبريت هددت بإقصاء الأساتذة المتخلفين عن التكوين

انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت

دعت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية للولايات إلى إخطار كل الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف بعد اجتياز الاختبار الكتابي والشفهي بالتقرب ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية المزمع الكشف عنها اليوم أو غدا كأقصى تقدير من مصلحة التكوين والتفتيش بمديريات التربية قصد ضبط الترتيبات المتعلقة بالتكوين البيداغوجي التحضيري الذي سينظم في الفترة ما بين 19 و31 أوت.

سيتمكن المترشحون لمسابقة توظيف الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي من التعرف على نتائج الاختبار الشّفهي والنّتائج النهائية اليوم أو غدا كأقصى تقدير ومباشرة التكوين البيداغوجي ابتداء من 19 أوت وتستمر الى نهاية الشهر الجاري، وشددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في هذا الشأن على ضرورة التحاق الأساتذة الجدد بعملية التكوين وهددت بإقصاء كل المتخلفين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة واستبدالهم بالأساتذة المسجلين في القائمة الاحتياطية التي ستعلن عنها مباشرة بعد الإعلان عن نتائج المسابقة.

في ذات السياق فإن عدد المناصب التي حددتها وزارة التربية الوطنية لفئة أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي بلغ 10009 منصب وهو ما يعني أن عدد الأساتذة الذين سيتم تسجيلهم في القائمة الاحتياطية سيتجاوز 124 ألف أستاذ، حيث ستلجأ الوزارة للاستعانة بهم في إطار مواصلة العمل بأسلوب التعاقد لتغطية المناصب الشاغرة بسبب المقاطعة، المرض أو عطل الأمومة غيرها من العطل المبرمجة وغير المبرمجة، وأكدت الوزارة أن أكبر عدد في مناصب هذه المسابقة تعود لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، وأضاف رابح شيشيو مسؤول بالوزارة أن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين الذي سيجري خلال شهريّ جويلية وأوت، مهددة بإقصاء المتغيبين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة.