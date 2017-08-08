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دعت وزارة الصحة إلى فتح تحقيق حول القضية والإفراج عليهن

تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة

  08 أوت 2017 - 22:18   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة

نددت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، بجميع فروعها على المستوى الوطني، بسجن القابلات في ولاية الجلفة، واصفة الأمر بالإجرام في حقهن، وطالبت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بفتح تحقيق معمق حول القضية التي هزت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.

 

طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بفتح تحقيق معمق حول الحادث المأسوي الذي تسبب في وفاة حامل وجنينها بولاية الجلفة، بداية من الجهاز الإداري، دون القاء المسؤولية الكاملة على القابلات، اللواتي يعملن في ظروف صعبة نظرا لنقص الأطباء المختصين أثناء تأدية مهامهن، مشيرة في ذات السياق، إلى أن تأسس وزارة الصحة كطرف مدني ضد العامل ما هو الا تفريط في القطاع والعامل نفسه، الذي أصبح مهدد في كل لحظة أثناء ممارسة عملهن. كما أعربت عن اسفها على الحملة الشرسة التي استهدفت قطاع الصحة من جميع النواحي التي باتت تقرا يوميا في الجرائد عن القابلات. وأشارت التنسيقية في بيانها، أمس، الذي تحوز  المحور اليومي ، على نسخة منه، أن سجن القابلات هو جرم أخر في حقهن، ويجب إعادة النظر في القرار الذي اتخذ. وأرجعت ذات التنسيقية، الأسباب الرئيسية للوفيات المسجلة في المستشفيات إلى منح الاعتمادات بشكل عشوائي ومستمر للمؤسسات الخاصة، مما ادى إلى لجوء الاخصائيين إلى هاته المؤسسات التي باتت تغري الموظفين بأسعار خيالية دون رقابة، من طرف وزارة الصحة، حيث استفحلت ظاهرة الإهمال في المستشفيات العامة.

أمام هذه الظروف الصعبة التي يتواجد عليها هذا السلك الذي يستقطب نسبة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، أصبح من الضروري انشاء خلية وطنية للقابلات للدفاع عن حقوق هذه الفئة التي تعاني في صمت، وتلقى عليها الإفرازات الناجمة عن فشل المنظومة الصحية بأكملها طيلة هذه السنين كلها.

نادية حدار

 

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