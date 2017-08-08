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رئيس منظمة مدارس تعليم السياقة :

التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة

  08 أوت 2017 - 22:22   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة

وقف إطارات من وزارة النقل والأشغال العمومية على العديد من التجاوزات الصادرة أصحاب العديد من مدارس تعليم السياقة، الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى إصدار أوامر بغلق 60مدرسة على المستوى الوطني 32منها على مستوى الجزائر العاصمة فقط، هو الأمر الذي أكده رئيس المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة زين الدين أودية للمحور اليومي.

 

قال المتحدث بأن أوامر الغلق صدرت عن ذات الوزارة بعد حملات المراقبة التي شنتها مصالح الوزارة على مدارس تعليم السياقة هذه الأخيرة، أين وقفت على العديد من التجاوزات المهنية لتسفر عن قرار الغلق الذي شمل 60 مدرسة عبر التراب الوطني، 32 منها متواجدة على مستوى الجزائر العاصمة، قبل أن يواصل بأن تلك التجاوزات المهنية شملت العديد من الأمور على غرار غياب التطبيق على مستواها كعدم تطبيق مدراء هذه المدارس للشروط المعمول بها في مثل هذه المؤسسات، إضافة إلى اكتشاف المصالح المرسلة للمراقبة لجملة من المشاكل التي ظهرت بين المدراء والمترشحين لاجتياز امتحان تعليم السياقة إلى جانب مكان العمل الذي كانت قد اكتشفت اللجنة بأنه لا يتماشى والقوانين المعمول بها.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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