هكذا ستتم غربلة قوائم الأفلان للمحليات

حدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الأربعاء كآخر أجل أمام أعضاء القسمات والمحافظات واللجان الانتقالية وأعضاء اللجنة المركزية الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المقبلة للإعلان عن رغبتهم كتابيا وإبلاغ الأمين العام بذلك.

ووجه ولد عباس مذكرة تطبيقية لشرح عملية دراسة وضبط قائمة المترشحين للمجلس الشعبي البلدي تفاديا لكل التباس فيما يتعلق بآليات دراسة ملفات الترشيحات على مستوى لجان القسمات الأقل من 100 نسمة، حيث أمر في تعليمته بتقديم القائمة مباشرة إلى رئيس اللجنة الولائية للانتخابات المحلية للتأشير عليها وإيداعها لدى الأمانة العامة قبل 21 من الشهر الجاري.