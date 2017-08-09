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هلاك شخص جرفته مياه وادي وغرق آخر ببركة مائية في تمنراست

  09 أوت 2017 - 13:50   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
هلاك شخص جرفته مياه وادي وغرق آخر ببركة مائية في تمنراست

خلفت موجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة  تمنراست وضواحيها خلال اليومين الماضيين هلاك شخص كانت قد جرفته مياه إحدى  أودية المنطقة وغرق آخر في بركة مائية  حسبما علمت "وأج" يوم الأربعاء من  مصالح الحماية المدنية بتمنراست .

وتم انتشال جثة شخص (34 سنة) أمس الثلاثاء من وادي السبعين (70 كلم عن تمنراست في اتجاه عين قزام) والذي كان على متن سيارة نفعية عندما حاول عبور مجرى الوادي ولكن ارتفاع منسوب المياه وقوة تدفقها حال دون ذلك، وتم إجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة تمنراست   كما أوضح المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية الملازم أول بن أنس باغور.
كما انتشلت فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين أمقل جثة شخص (21 سنة) بعد أن توفي غرقا في إحدى البرك المائية بقرية هيرهافوك   وتم إنقاذ أيضا طفل  من مجرى وادي تمنراست  وانتشال سيارة من ذات المجرى  حسب المصدر ذاته.
وقد شهدت مدينة تمنراست وضواحيها تساقط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين والتي انجر عنها سيلان عدة أودية بالمنطقة .
وتدخلت فرق الحماية المدنية على مستوى مختلف وحداتها   وسجلت خلال أل 48 ساعة الأخيرة 51 تدخلا تمثل في تدخلات الإنقاذ وامتصاص مياه الأمطار من منازل  ومؤسسات عمومية ومن الطرقات بعاصمة الأهقار وأيضا بعين قزام (400 كلم أقصى  جنوب الولاية)   مثلما أضاف الملازم أول بن أنس باغور.
وفي سياق آخر تدخلت مصالح الحماية المدنية أيضا لإجلاء جثة شخص (42 سنة) توفي  في حادث مرور وقع على بعد 20 كلم من عين أمقل إثر انقلاب سيارة نفعية  فيما  أصيب مرافقه بكسور  وفق ذات المتحدث.





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