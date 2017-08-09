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بعد حرمان العديد منهم من التسجيل

مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد

  09 أوت 2017 - 22:03   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد

رفعت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين العديد من التقارير السوداء التي تخص التسجيلات الجامعية لهذه السنة، بالنظر إلى النقائص المسجلة على مستوى الجامعات أبرزها تسجيل العديد من حالات تعذر التسجيل الأولي لحاملي بكالوريا 2017 مطالبة بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع، الى جانب التخلي عن مركزية التحويلات الالكترونية ومنحها لمدراء الجامعات.

 

ككل سنة جامعية، ترافق التنظيمات الطلابية الطلبة الجدد في عملية التسجيل الأولية إلى غاية مباشرتهم الدراسة كعملية أولية تتم من خلال تنصيب لجنة وطنية ولجان ولائية، يسهرون على تهيئة الظروف اللازمة لاستقبال الطلبة وتوجيههم، وهو الأمر الذي جعلها تقف على العديد من النقائص على مستوى المؤسسات الجامعية وعلى مستوى قطاع الخدمات الجامعية، حيث رفعت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين -وبعد التقارير الدورية للمكاتب الولائية وكذا الشكاوى التي تعبر عن حالة التذمر والاحتقان في الوسط الطلابي جراء التراكمات- تقارير سوداء تتعلق بالشق  الاجتماعي والبيداغوجي أبرزها  تسجيل العديد من حالات تعذر التسجيل الأولي لحاملي بكالوريا 2017 وهو ما جعلها تطالب بإصدار بيان خاص لإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع، الى جانب ذلك التخلي عن مركزية التحويلات الالكترونية ومنح اليد لمدراء الجامعات في نظام  البروغرس  وكذا توحيد تخصصات الماستر عبر كامل جامعات الوطن وتغيير تاريخ التسجيلات بالماستر الى شهر سبتمبر من كل سنة، الى جانب ذلك دعت الرابطة حسب البيان الذي تحوز  المحور اليومي  نسخة منه على ضرورة عقد ندوة وطنية بمشاركة جميع الفاعلين بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة العمل الهدف منها خلق تكامل بين نظام  أل ام دي  ومتطلبات سوق العمل وكذا ضرورة تحيين سلم الوظيفة العمومية بما يتماشى مع تخصصات النظام، أما فيما يخص الجانب الاجتماعي فقد طالبت هذه الأخيرة بضرورة فتح تحقيق في التجاوزات الواقعة على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية و كذا  فتح تحقيق في ملف النقل الجامعي خاصة في ولاية العاصمة، الى جانب اعادة النظر في بعض بنود الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي، خاصة ما تعلق بالبند الذي يتعلق بمراقبي محطات النقل واستحداث لجان مراقبة مستقلين.

أمينة صحراوي

 

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