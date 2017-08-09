حجز عشرات الحاويات من المفرقعات والألعاب النارية منذ بداية العام

الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية

أمرت الحكومة اللجان الولائية المكلفة بمحاربة التهريب بمختلف أنواعها، بإعطاء أولوية خاصة لمحاربة وانتشار استعمال المفرقعات والمواد النارية في الأماكن العمومية خلال المناسبات والأعراس ومختلف الحفلات، في انتظار تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بمنع انتشار وتسويق هذه المواد المحظورة.

ألحّت تعليمة صادرة عن مصالح رئاسة الحكومة وأرسلت إلى مختلف اللجان الولائية المكلفة بمحاربة التهريب، على ضرورة العمل على تكثيف عملية الرقابة من قبل لجان أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الجمارك، لترتكز أيضا على شبكات تهريب المفرقعات والمواد النارية التي تعرف رواجا كبيرا في الفترة الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة للمواطنين، وشددت التعليمة ذاتها على القيام بعمليات مداهمة على مستوى أماكن التوزيع وتسويق هذه المواد، وكذا مخازن المهربين، بالإضافة إلى مضاعفة عمل الدوريات المختلفة على مستوى الطرقات المهمة المستعملة من قبل شبكات التهريب، كما تؤكد تعليمة الوزير الأول، على ضرورة محاربة مجموعات التهريب، كون هذه المواد المحظورة تدخل إلى الجزائر بطرق غير قانونية اختصت فيها شبكات التهريب عبر الحدود البرية أو عن طريق التصريحات الكاذبة لبعض المستوردين، وهو ما جاء أيضا في تعليمة الجهاز التنفيذي الذي أمر بتدعيم المناطق الحدودية بوسائل الكشف الحديثة لوضع حد لهذا النشاط، وداهمت مصالح الشرطة خلال الأسبوع الماضي، عددا من المستودعات في عمليات متفرقة، أسفرت عن حجز نحو تسعة ملايين وحدة مفرقعات، وتم إثرها توقيف نحو 40 شخصا.