اتهمهم بسعيهم إلى تحقيق أهدافهم الشخصية وإرضاء فرنسا

مقري ينتقد زيارة تبون لفرنسا ولقائه بنظيره إدوارد فليب

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الزيارة التي يقوم بها المسؤولون الجزائريون إلى فرنسا، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المجيد تبون، متهما إياهم بسعيهم إلى إرضاء فرنسا، خوفا على طموحهم السلطوي، وكذا طمعا في دعمها لهم ليحققوا مبتغاهم.

صرح رئيس حركة مجتمع السلم، قائلا إنه لم نكن راضين عن أداء المسؤولين سابقا، نظرا لفشلهم في تحقيق التنمية المحلية المرجوة، إضافة إلى أنهم لم يتمكنوا من حل مشاكل المواطنين رغم تباهيهم في عدة مرات بذلك، عن طريق تجسيد الديمقراطية كما هو موجود في الدول الأخرى، لكن لم ينعكس ذلك شيء على أرض الواقع، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنهم رغم علاقاتهم المتميزة بفرنسا واحترامها لهم، إلا أنها تبذل مجهودا كبيرا لتحقيق مصالحها، وأضاف عبد الرزاق مقري، أنه كانت قد وقعت خصومات شديدة بينهم، مما جعلنا نحسن فيهم بعض الظن، ولكن للأسف برز على السطح اليوم، سياسيون وأصحاب مصالح جزائريون يتنافسون لإرضاء فرنسا، خوفا من أن تهدد طموحهم السلطوي، أو طعما في دعمها ليحققوا مبتغاهم الشخصي على حساب الآخرين، في إشارة منه إلى الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المجيد تبون، أثناء لقائه بنظيره الفرنسي، إدوارد فليب وما تبعها من جدل داخلي كبير، كما دعا مقري الجزائريين في منشور آخر، إلى الكفاح من أجل الحريات وألا ينتظروا رجلا من السماء يحارب الفساد، حيث قال، أيها الجزائريون الذين تنتظرون أن ينزل عليكم رجل من السماء يحل لكم مشاكلكم ويحارب مكانكم الفساد والمفسدين ويحقق التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، قاوموا من أجل الحريات وناضلوا لتتحقق الديمقراطية،وكافحوا ضد التزوير الانتخابي، ضاربا المثل بذلك بالأمم التي نجحت في تحقيق الديمقراطية ، كما أوضح بالمناسبة، أنه لا توجد حلول سحرية، وأن المفسدين يعيشون نتيجة صراع الجزائريين وانتشار الحسد بينهم، الذي يزاد كل يوم، وأكد لو تحققت الديمقراطية سننجح جميعا، لن يستطيع أي حزب ولا أي شخص ولا أي جهة ولا عرق ولا إيديولوجية أن تسيطر علينا ، داعيا إلى أن يكون التنافس على خدمة البلد إلزاميا فلا يثبت الصالح والناجح.

نادية حدار