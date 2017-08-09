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حزبلاوي مطلوب في الجلفة للنظر في قضية المحبوسين

وزير الصحة ينصف مدير مستشفى عين وسارة بإعادته إلى منصبه

  09 أوت 2017 - 23:28   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
وزير الصحة ينصف مدير مستشفى عين وسارة بإعادته إلى منصبه

قام وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، بإعادة مدير مستشفى عين وسارة بولاية الجلفة إلى منصب عمله، بعدما تم توقيفه في ظروف غامضة من طرف والي الولاية، مما أدخل المستشفى في فوضى بسبب التجاوزات الإدارية، بالمقابل يواصل عمال المؤسسة الاستشفائية اعتصامهم المفتوح للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، حيث وصل عدد الاستقالات الجماعية إلى 150 طبيب وممرض في مستشفى أحمد بوقرة بحاسي بحبح.

أنهى مختار حزبلاوي، الجدل القائم حول عملية إنهاء مهام مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية  النقيب المجاهد المختار سعداوي ، بمدينة عين وسارة التي جاءت في ظروف غامضة، حيث قام الوزير بإعادته إلى منصب عمله. جاء قرار تنحية مدير المستشفى إثر الزيارة التي قام بها والي الجلفة التي كانت في ساعات متأخرة من مساء يوم عطلة، وكان المدير حينها في فترة راحة، أعطى خلالها الوالي تعليمة لمدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإنهاء مهام المدير، حيث لم يكن هذا الأخير موافقا على توقيفه الفوري من منصب عمله، وأصدر خلالها تحت الضغط مقررا يحمل 23/17 بتاريخ 8 أوت 2017، يتضمن إنهاء مهام مداح مسعود، كمدير للمؤسسة ذاتها، ابتداء من تاريخ إمضاء المقرّر، رغم أنّه معيّن بقرار وزاري يحمل رقم 152، بتاريخ 17 جانفي 2017، مما جعل مصالح المستشفى تقع في تجاوزات إدارية، باعتبار أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تبقى لوحدها المخولة باتخاذ القرار النهائي الذي لا يلغى إلا بقرار وزاري ثان، وبالتالي تكون مصالح المستشفى أحدثت تجاوزات بتوقيف مدير المستشفى عن ممارسة مهامه، في حين وصلت عدد الاستقالات الجماعية بالمستشفى إلى 150 طبيب وممرض، تنديدا بسجن زملائهم، من جهة يواصل العمال اعتصامهم، حيث نصبوا خيمة في ساحة المؤسسة قرب المدخل الرئيسي للمستشفى، للمطالبة بالإفراج الفوري عن زميلتهم القابلة المحبوسة رفقة المراقب الطبي والمدير المناوب، حاملين معهم لافتات تضامن معهم، مؤكدين في السياق ذاته، أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلى غاية حضور وزير الصحة وإصلاح المستشفيات للنظر في القضية، مشيرين إلى أنهم باتوا عرضة لكل أنواع الظلم و الحقرة ، وأبواب الحوار بينهم وبين المسؤولين المحليين باتت مغلقة .

نادية حدار

 

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