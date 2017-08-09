اعتبر الإذاعة شريكا استراتيجيا في نجاح حملة وزارة الإتصال

كعوان: الخط الأحمر .. خط حياة

أثنى وزير الإتصال جمال كعوان، على الدور الكبير الذي تلعبه الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها والمحلية في نجاح الحملة التي أطلقتها وزارة الإتصال مؤخرا، المتمثلة في إطلاق خط أحمر لفائدة المواطنين، للتبليغ عن الحرائق التي لحماية الغطاء النباتي وممتلكات المواطنين، والذي اعتبره الوزير بمثابة خط حياة .

ثمّن وزير الاتصال جمال كعوان، خلال زيارته مساء أمس، لبومرداس تزامنا وإحياء الذكرى الخامسة للإنطلاق البث الإذاعي لإذاعة بومرداس الجهوية في الثامن من أوت 2012، الدور الكبير الذي يلعبه الخط الأحمر الذي أطلقته مؤخرا وزارة الاتصال عبر الإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية، الذي جاء تدعيما للجهود المقدمة من طرف مختلف المؤسسات الفاعلة في الميدان وعلى رأسها الحماية المدنية، لإشراك المواطنين في المساهمة في التبليغ الفوري عن الحرائق والحد منها، واعتبره الوزير بمثابة خط حياة ، كما أثنى على مجهودات الإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية عبر 48 ولاية في عمليات التحسيس والتوعية التي تقوم بها في مختلف المجالات وعلى رأسها مكافحة حرائق الغابات، بإطلاق مختلف الحصص التحسيسية، للحد من كوارث حرائق الغابات واعتبرها شريكا استراتيجيا وهمزة وصل بينها وبين المواطن ومختلف السلطات المعنية، لمحاربة هذه الكارثة التي تهم كل الجزائريين ، كما ثمّن الوزير دعم المواطنين لهذا المشروع الذي أطلقته وزارة الاتصال من خلال تفاعلهم معه، ،تجلى ذلك من خلال الكم الهائل من الاتصالات التي قاموا بالتبليغ فيها عن حرائق الغابات في ظرف خمسة أيام من إطلاقه، وقال الوزير إنهم عبروا عن روح المواطنة باتصالاتهم التي تعتبر جسرا بين الإذاعة ومختلف المصالح المعنية الفاعلة في الميدان .