مساهل يدعو من البحرين إلى إصلاح المنظمة العربية لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة

دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل من البحرين خلال محادثات أجراها مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إلى إصلاح المنظمة العربية "لتمكينها من الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية و المساهمة في استعادة الاستقرار و الأمن في المنطقة. وتبادل مساهل وخالد بن أحمد خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء بالمنامة وجهات نظرهما حول مجمل الملفات التي تستوقف العالم العربي لاسيما "الأزمة في منطقة الخليج والوضع في ليبيا و سوريا و اليمن إضافة إلى محاربة الإرهاب و التطرف العنيف".

كما استعرضا الطرفان وضعية العلاقات الثنائية مبرزين فرص التعاون المتاحة للبلدين بهدف تنويع وتعزيز العلاقات التي تربط الجزائر والبحرين خاصة في المجال الاقتصادي. وفي هذا الصدد اتفق مساهل مع نظيره البحريني على الاستفادة من الاستحقاقات المقبلة المدرجة في أجندة التعاون الثنائي لاسيما الدورة المقبلة للجنة الثنائية المختلطة قصد تطوير التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

هذا وقد استقبل رئيس الديبلوماسية الجزائرية أمس من قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي سلم له رسالة تقدير وأخوة من الرئيس بوتفليقة.