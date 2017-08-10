حصيلة كارثية للحرائق بولاية تيزي وزو

حسب مصادر مقربة من المصالح الفلاحية فان الحرائق مست 51 بلدية من أصل 67 بلدية تضمها ولاية تيزي وزو، وخلفت أيضا إتلاف 4000 خلية نحل و 6 ألاف حزمة علف الماشية وعدة هكتارات من القمح.

الحصيلة الأولية لهذه الخسائر تعتبر كارثية بالنظر لحجمها لاسيما في ما يخص عدد أشجار الزيتون المحروقة التي يصعب تعويضها و تعويض المواطنين المتضررين باعتبار أن زيت الزيتون يعتبر المدخول الرئيسي لمئات من العائلات التي تقتات منها وسيسبب عجز في ميزانيتها وستنتظر لسنوات للعودة لنشاطها في حالة نجاح عمليات إعادة غرس أشجار زيتون التي ستقدمها الدولة لهم كتعويض .كما أن المنطقة خسرت أيضا مساحات كبيرة من ثروتها الغابية.