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الجيش يوقف 7 مهرّبين وداعمين للإرهاب بـ 4 مناطق

  11 أوت 2017 - 13:46   قرئ 94 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يوقف 7 مهرّبين وداعمين للإرهاب بـ 4 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، عن نجاح مفرزة للجيش الوطني الشعبي، في توقيف 3 داعمين للجماعات الإرهابية أمس الخميس في باتنة.

في بيان لها، كشفت وزارة الدفاع أنّ مفارز الجيش أوقفت 4 مهرّبين بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، وحجزوا 4 سيارات رباعية الدفاع و3 درجات نارية و1.175 طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب.

وأوقف عناصر الدرك الوطني 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والبيض.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب 17666 لتر من الوقود.

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