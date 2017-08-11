الجيش يوقف 7 مهرّبين وداعمين للإرهاب بـ 4 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، عن نجاح مفرزة للجيش الوطني الشعبي، في توقيف 3 داعمين للجماعات الإرهابية أمس الخميس في باتنة.

في بيان لها، كشفت وزارة الدفاع أنّ مفارز الجيش أوقفت 4 مهرّبين بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، وحجزوا 4 سيارات رباعية الدفاع و3 درجات نارية و1.175 طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب.

وأوقف عناصر الدرك الوطني 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والبيض.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب 17666 لتر من الوقود.