في الفترة الممتدة بين 03 و09 أوت الجاري

الحرائق تتلف 17400 هكتار من الغطاء النباتي والغابي

أحصت المديرية العامة للغابات إلى غاية أول أمس، أزيد من 383 حريق بمختلف الغابات بمناطق الوطن في الفترة الممتدة من الـ 03 إلى الـ 09 من أوت، أتى على مساحة إجمالية قدرت بـ 17400 هكتار.

كشفت المديرية العامة للغابات في بيان لها، عن إتلاف النيران لـ 10704 هكتار من الغابات و3466 هكتار من الأحراش و3230 هكتار من الأدغال، أي بمعدل 55 حريقا في اليوم ومساحة 45 هكتارا للحريق الواحد، وأضاف المصدر ذاته، أن الولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات هي بجاية بـ 5477 هكتار وبمجموع 184 حريق متبوعة بولاية قالمة التي سجلت احتراق 5368 هكتار بمجموع 38 حريقا، ثم سكيكدة بـ 4783 حريق بمجموع 152 حريق وتيزي وزو بـ 2722 هكتار بمجموع 241 حريقا، كما تتضمن قائمة الولايات العشر (10) المتضررة من حرائق الغابات خلال الفترة نفسها كلا من ولايات عنابة والطارف والمدية وجيجل وسطيف وعين الدفلى، وأشارت المديرية العامة للغابات في هذا الصدد، إلى أن جهاز الوقاية والمكافحة الذي تم وضعه منذ الفاتح من شهر جوان 2017 سيبقى ساريا إلى غاية نهاية الحملة المحددة في 31 أكتوبر من هذه السنة، ووجهت المديرية العامة للغابات نداء إلى المواطنين، من أجل التحلي بمزيد من اليقظة، في إطار حملة الوقاية ومكافحة الحرائق، حيث جاء في البيان أنه «بالنظر إلى الأخطار المستمرة خلال هذه الفترة، فإنه يرجى من المواطنين، سيما القاطنون بجوار الغابات وتقديم يد المساعدة عن طريق الإنذار والوقاية»، وخلص المصدر ذاته في الأخير إلى أنه مقارنة الفترة الممتدة نفسها من 03 إلى 09 أوت من سنة 2016 الذي تم خلالها تسجيل 1925 حريق أتت على مساحة إجمالية قدرت بـ 30033 هكتار منها 15104 هكتار من الغابات و7553 هكتار من الأحراش و7376 هكتار من الأدغال أي بمعدل 28 حريقا في اليوم ومساحة 16 هكتارا للحريق.

مريم سلماوي