مؤسسة الجيش تؤكد أن الأفراد أساس الجاهزية ومواجهة التحديات

المناورات والتمارين التكتيكية تُجسد برنامج التحضير القتالي ميدانيا

أكدت مؤسسة الجيش أن الإنجازات المحققة في مجال التدريب والتحضير القتالي جاءت لتمتين دعائم القدرات العسكرية، ومن ثم استنهاض أداتها الرادعة، معتبرة أنها خطوات مديدة وعملاقة قطعها الجيش الوطني الشعبي في سبيل اكتساب القوة.

أوضحت افتتاحية الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية، في آخر عدد لها، أن قوات الجيش تؤدي مهامها النبيلة في الحفاظ على سلامة التراب الوطني وضمان الأمن والاستقرار ببسالة واحترافية وروح تضحية ونكران للذات، وأضافت أن هذا يتم ضمن مسعى يؤكد حرص القيادة العليا على بناء قوات مسلحة قوية، من خلال ترقية نوعية الأداء العسكري للأفراد والوحدات، وتابعت أنه على نهج اكتساب عوامل القوة، تولي قيادة الجيش الوطني الشعبي أهمية قصوى للموارد البشرية كونها حجر الأساس لبلوغ أعلى درجات الجاهزية في كل المجالات، ومواجهة التحديات مهما كانت شدتها، في إشارة إلى الأوضاع في دول الجوار وحالة الفوضى التي تعيشها ليبيا والتهديد الإرهابي القادم من الجارة الشرقية تونس وانفلات الوضع الأمني والتهريب والهجرة وتجارة السلاح القادم من دول الساحل الافريقي، وكذا استئصال بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة داخل التراب الوطني. من جهة أخرى، قالت مؤسسة الجيش إن المناورات والتمارين التكتيكية المنفذة طيلة السنة التدريبية، تجسد برنامج التحضير القتالي ميدانيا وبنجاح، من حيث تقييم العمل المتواصل الذي تقوم به الوحدات المختلفة، وكذا تحكم الأفراد في العتاد المتوفر، مما يترجم حسب المصدر النجاح في إيجاد أكبر قدر ممكن من التوافق والانسجام بين مسعى حيازة عتاد عصري ومتطور وبين تكوين وتحضير العنصر البشري الماهر والكفؤ، والذي يتقن استخدام واستعمال هذه الأسلحة بكيفية فعالة وصحيحة، حيث أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، في كلمة ألقها خلال زيارته الأخيرة إلى الناحية العسكرية الرابعة، «أنه لم يمل اطلاقا من التذكير وإعادة التذكير بأهمية وحتمية تحسين مستوى التكوين والتحضير القتالي بما يكفل لقواتنا المسلحة بكافة مكوناتها، بلوغ المراتب التي تليق بتاريخ الأسلاف الصناديد من أجل بناء جيش التحرير الوطني، الذين أفنوا شبابهم وفدوا وطنهم بأغلى ما يملكون، ومنحوا لمعاني الواجب الوطني مدلولاته الحقيقية، وأضاف بخصوص الإنجازات المحققة «أنها ستزيده إصرارا على إصرار، من أجل قطع أشواط مديدة أخرة تفتح أمامه أبواب تليق بجيش يدافع عن الجزائر».

زين الدين.ز