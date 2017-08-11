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الجيش استرجع 2700 كلغ من المواد المستعلمة في تحضير المتفجرات

القضاء على 13 إرهابيا وحجز أسلحة وذخيرة خلال شهر جويلية

  11 أوت 2017 - 19:37   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الوطني
القضاء على 13 إرهابيا وحجز أسلحة وذخيرة خلال شهر جويلية

استبقت قوات الجيش الوطني الشعبي عودة بقايا الجماعات الإرهابية لاستعمال المتفجرات، باسترجاعها لـ 2700 كلغ من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة هذه الأخيرة خلال شهر جويلية الماضي فقط، عبر بعض المناطق من الوطن، في حين تمكنت من القضاء على 13 إرهابيا. 

 كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني حول نشاط وحدتها خلال شهر جويلية الماضي، عن سعي بقايا الإرهابيين للعودة لاستعمال المتفجرات في تنفيذ عمليات نوعية بحثا عن صدى اعلامي مفقود، وأوضحت حصيلة وردت في آخر عدد من مجلة الجيش أن الوحدات تواصل تجندها الدائم لإحباط كل محاولات المساس بأمن واستقرار الجزائر، وذلك من خلال عزمها على التصدي لكافة التهديدات بيقظة وعزم، حيث تم في هذا الصدد استرجاع 2700 كلغ من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات،  لتجهض بذلك مفارز الجيش التي نفذت هذه العمليات النوعية مخططات بقايا الإرهابيين المحاصرين في الجبال والغابات منذ سنوات، وفي السياق ذاته، قضت قوات الجيش على 13 إرهابيا في حين سلم آخر نفسه للمصالح الأمنية مع توقيف ثلاثة عناصر دعم اسناد وتدمير  بندقة 20 مخبأ وملجأ خلال شهر جويلية الماضي، واسترجعت أيضا مفارز الجيش 18 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، رشاش من نوع RPK، بندقية نصف آلية من نوع سمنوف، إضافة إلى ثلاثة قنابل تكرارية، 20 قنبلة يدوية، 38 قنبلة ذات صناعة تقليدية جاهزة للاستخدام و7 ألغام تقليدية الصنع، وكذا 12 مخزن ذخيرة. وفي إطار محاربة الهجرة والمخدرات، استرجعت مفارز الجيش 42 سيارة رباعية الدفع و11 شاحنة و10 سيارات، مع توقيف 94 مهربا، 374 مهاجر غير شرعي و27 تاجر مخدرات، إضافة إلى حجز، حسب حصيلة وزارة الدفاع الوطني لشهر جويلية الماضي، 4124 كلغ من الكيف المعالج و53634 لتر من الوقود. يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي، كشفت الأسبوع الماضي، بمخبأين للإرهاب في المدية 12 هاتف نقال معد للتفجير، كان الارهابيون ينون استعمالها لفك الحصار المفروض عنهم في جبال الأطلس التلي بإقليم الناحية العسكرية الأولى، ومكنت عمليات التمشيط والتتبع لبقايا الجماعات الارهابية في ولاية المدية بإقليم الناحية العسكرية الأولى من كشف داخل المخبأين بالإضافة الى الهواتف النقالة المعدة للتفجير 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخير. 

زين الدين زديغة 

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