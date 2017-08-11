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فيما أعلن الحزب عن تنظيم جامعته الصيفية مطلع أكتوبر

تعيين محمد الجيلاني سكرتيرا أولا للأفافاس

  11 أوت 2017 - 19:40   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الوطني
تعيين محمد الجيلاني سكرتيرا أولا للأفافاس

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، عن تعيين الحاج الجيلاني محمد سكرتيرا أولا للحزب، عوض عبد المالك بوشافة، الذي عين عضوا في لجنة اخلاقيات الحزب، وجاء قرار التعيين تجسيدا لمبدأ التداول على المناصب به منذ رحيل زعيم الحزب حسين أيت أحمد، مؤكدة في ذات السياق، تطرقها خلال اجتماعها الأخير إلى البرامج التي سطرها الحزب، وكذا الاستحقاقات المقبلة قصد حصد أكبر عدد من الأصوات. 

 جاء قرار تعيين الحاج الجيلاني، سكرتيرا أولا للحزب، حسب بيان الأفافاس، إثر اجتماع عقدته الهيئة الرئاسية بمقر جبهة القوى الاشتراكية، والذي جاء احتراما لمبدأ التداول على المناصب المعمول به منذ رحيل حسين أيت أحمد، كما تم التطرق للاستحقاقات المقبلة التي لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة. وأشار بيان الأفافاس، تناوله الأنشطة المقبلة بداية بالاحتفال بذكرى 20 أوت حيث سينظم احتفال حاشد لتكريم المجاهدين بقرية اوزلاغن في بجاية، معلنا عن تنظيم جامعته الصيفية ما بين 11 و12و13 من شهر أكتوبر، وأكد الأفافاس، اتباعه كل الطرق، وجميع الوسائل من أجل إنجاح العمل السياسي، من خلال التحضير المناسب واليات اختيار الشفافية والطرق من أجل المشاركة القوية الذي ينطلق من القاعدة الشعبية. وتحقيقا لهذه الغاية، تضيف جبهة القوى الاشتراكية، ووفقا لقرارات المجلس الوطني الأخير، شرع في تعيين أعضاء الأمانة الوطنية لاستكمال تشكيل لجنة الترشيح، وذلك وفقا للمادة 50 من النظام الأساسي للحزب والصلاحيات المخولة له، وفقا لمبدأ دوران المديرين التنفيذيين، عين المنتدى الرئاسي، الحاج الجيلاني محمد سكرتيرا أول للحزب، خلفا لعبد المالك بوشافة الذي عين عضو في لجنة اخلاقيات الحزب، متمنيا له النجاح في المهام التي أوكل إليها، وكذا لبوشافة الذي قام بمهامه على أحسن وجه طيلة توليه لمنصبه. وأضاف الأفافاس، أنه أكثر من أي وقت مضى على قناعة بأن إعادة التعبئة السياسية الديمقراطية والسلمية للسكان، وروح الالتزام مطلوب باعتباره مستقبل أمتنا، وتماسك مجتمعنا والسعي لتحقيق المشروع، مؤكدا أن الخيار الاستراتيجي للحزب هو التعبئة الاجتماعية عن طريق اعادة انتشاره على كامل التراب الوطني قصد إعادة الأمل إلى الجزائر والجزائريين، وتمكينهم من مواجهة المستقبل بمزيد من التفاؤل، مشيرا أنه منذ انشائه عام 1963 بقي عازم أن يكون موجود في كل مكان لتحقيق مبدأ التلاحم بين الشعب الجزائري. 

نادية حدار 

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