الوزارة أفرجت عن أسماء الناجحين والاحتياطيين

إلغاء عملية الطعون للأساتذة الراسبين في مسابقة التوظيف أ

ألغت وزارة التربية الوطنية عملية إجراء الطعون بالنسبة للمترشحين الراسبين في مسابقة توظيف الأساتذة مع الانتظار إلى غاية السنة القادمة، للمشاركة في مسابقة التوظيف الجديدة وفيما يخص الأساتذة المسجلين في القوائم الاحتياطية يطلب منهم الانتظار إلى غاية استدعائهم لتغطية المناصب الشاغرة سواء على المستوى الولائي باستغلال القوائم المحلية أم على المستوى الوطني باستغلال القائمة الاحتياطية الوطنية.

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قائمة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي والبالغ عددهم أكثر من 10 آلاف أستاذ، وفي المقابل، تم تسجيل المترشحين المتحصلين على المعدل 10 من 20 فما فوق في القوائم الاحتياطية الولائية، لتتم الاستعانة بهم بناء على «الترتيب الاستحقاقي» أي المعدلات المحصل عليها، في حال وجود مناصب شاغرة، وكانت حصة الأسد في هذه المسابقة من نصيب أساتذة الرياضيات والفيزياء، نظرا للنقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، من بينها 4759 منصب في الطور الثانوي و5250 في الطور المتوسط، غير أنه في حال إذا تجاوز عدد المترشحين الحاصلين على 10 فما فوق عدد المناصب، فإنه سيتم إدراجهم ضمن القوائم الاحتياطية. في الشأن ذاته، فإن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم، بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد، سيشرع الأساتذة الناجحون في مسابقة توظيف الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي في عملية التكوين البيداغوجي ابتداء من 19 أوت، وتستمر العملية إلى نهاية الشهر الجاري، وشددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في هذا الشأن على ضرورة التحاق الأساتذة الجدد بعملية التكوين.

نبيل شعبان