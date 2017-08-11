«حراڤة» جزائريون يهددون سلامة الطائرات القادمة من تركيا

شريط الاخبار
قايد صالح يشرف على المناورات البحرية الرادع بوهران السعيد بوحجة يتمسك بتمثيل ولاية سكيكدة في البرلمان رغم المسؤولية كعوان: الخط الأحمر .. خط حياة وزير الصحة ينصف مدير مستشفى عين وسارة بإعادته إلى منصبه مقري ينتقد زيارة تبون لفرنسا ولقائه بنظيره إدوارد فليب فتح 5 نقاط لبيع الأضاحي في المدن الكبرى لتنظيم سوق الماشية ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر! الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال! التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة الغنوشي مرحب به في الجزائر تأجيل الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الجدد إلى يوم السبت مصرع 05 أشخاص.. 08 مفقودين وتضرر 18 منزلا بتمنراست النائبة البرلمانية السابقة سليمة عثماني أمام العدالة ولد عباس يمهل مترشحي الأفلان للمحليات 48 ساعة لتقديم ملفات الترشح قايد صالح يشيد بقوة الجيش ويؤكد بلوغه منزلة الجيوش القوية بوتفليقة يوقّع على ستة مراسيم الأفافاس يتسرع في مناقشة قانوني البلدية والولاية مافيا الرمال تكبّد الجزائر خسائر اقتصادية فادحة مقابلة للالتحاق بتخصص ال أم دي إمامة وإرشاد ديني تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة! وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة 107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. «حراڤة» جزائريون يهددون سلامة الطائرات القادمة من تركيا

طائرة هبطت اضطراريا في إيطاليا وتوقيف أربعة تشاجروا على متنها

«حراڤة» جزائريون يهددون سلامة الطائرات القادمة من تركيا

  11 أوت 2017 - 19:50   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الوطني
«حراڤة» جزائريون يهددون سلامة الطائرات القادمة من تركيا

هدد «حراقة» جزائريون ترحلهم السلطات التركية بين الفترة والأخرى نحو أرض الوطن، سلامة الطائرات القادمة من إسطنبول، حيث عرفت رحلة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، شجارا بينهم دفع قائد الطائرة إلى تحويل وجهتها نحو مطار «فلكون برسولينوا» بمدينة «باليرمو» الإيطالية، خوفا على سلامة الركاب. 

عاش المسافرون على متن الرحلة «TK 665» للخطوط الجوية التركية بين إسطنبول-الجزائر العاصمة، الثلاثاء، ذعرا وخوفا شديدين بعد شجار وقع بين عدد من «الحراقة» الجزائريين الذين رحلتهم السلطات التركية نحو أرض الوطن، ويروي شهود عيان لـ «المحور اليومي»، أن شجارا اندلع بين هؤلاء المهاجرين، بعد إقلاع الطائرة من أرضية مطار إسطنبول، ليضطر قائد الطائرة فيما بعد إلى تحويل وجهتها نحو مطار «فلكون برسولينوا» بمدينة «باليرمو»، أين كانت عناصر الأمن بالمرصاد لمهددي سلامة المسافرين على متن الرحلة، ويضيف مصدرنا أنه تم توقيف أربعة «حراقة» بناء على إفادات المضيفين، حيث تم اقتيادهم للتحقيق، في حين كان على متن الطائرة 10 مهاجرين جزائريين دخلوا تركيا أملا في العبور نحو اليونان وبلوغ باقي أوروبا، وقام أعوان الأمن بتفتيش الحقائب اليدوية للركاب، بعد أن أمروا كل واحد منهم بوضعها بين قدميه، وكذلك الأمر بالنسبة للحقائب المشحونة، في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة في مثل هذه الحالات، قبل أن تقلع الطائرة من جديد بعد 5 ساعات تأخر دون الموقوفين سالف ذكرهم، الذين اقتيدوا إلى المحكمة لمحاكمتهم، وفق ما أفادت به مراجعنا. تقوم في هذا السياق، السلطات التركية بإعادة «الحراقة» الجزائريين نحو أرض الوطن تدريجيا، كلما وجدت أماكنا على متن الجوية التركية، دون مراعاة أمن وسلامة المسافرين فيها، في وقت لا يزال حلم الكثير من الجزائريين بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يفضل العشرات منهم الحدود التركية اليونانية ودول أوروبا الشرقية مع شبكات الاتجار بالبشر لبلوغ القارة العجوز، بدلا من المخاطرة وركوب قوارب الموت عبر البحر المتوسط، علما أنهم يمثلون نسبة قليلة مقارنة باللاجئين السوريين، وما زال هؤلاء طعما سهلا لشبكات تهريب البشر التركية واليونانية، وكشفت تحقيقات للشرطة التركية نهاية 2016 عن تكلفة رحلة التهريب على متن قارب من تركيا إلى جزيرة يونانية التي انخفضت إلى 250 دولار بدلا من 1000 و1500 دولار مقارنة بالسنة السابقة. يشار إلى أن السفارة التركية في الجزائر فرضت شروطا جديدة للحصول على تأشيرة دخول أراضي بلادها منذ جانفي 2016، حيث لن يتمكن الجزائريون الذين لا يملكون ملفا «كاملا» من الحصول على «فيزا» لدخول هذه الدولة، في محاولة لتقليص عمليات «الحرقة»، وبات من الضروري حاليا تضمن ملف طلب التأشيرة لـ عقد «التأمين على السفر»، «الحجز في الفندق» وكذا «تذكرة الطائرة» أو ما يعرف بـ «التيليكس»، إضافة إلى شهادة العمل وكشف الراتب للثلاث أشهر الأخيرة بالنسبة للأشخاص العاديين المتوجهين إلى تركيا للسياحة، مع كشف الحساب البنكي من العملة الصعبة والسجل التجاري بالنسبة للتجار. 

 زين الدين زديغة 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات