السفير الصحراوي بالجزائر بشريا حمودي بيون:

«المغرب يعيش حصارا بسبب عرقلته للقرارات الدولية»

كشف السفير الصحراوي بالجزائر، بشرايا حمودي بيون، عن عيش المغرب حاليا حصارا من جميع الجهات، بسبب رفضه تطبيق القرارات الأممية ومواصلته في التعدي على الشرعية الدولية، رغم صدور عدة قرارات تطالبه بتطبيق القوانين الصادرة، محذرا من وقوع مواجهة عسكرية بين المغرب والصحراء الغربية إذا بقيت الأمور على حالها ولم ينصاع للقرارات الدولية.

قال السفير الصحراوي بالجزائر، بمناسبة فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو التي انطلقت أشغالها ببومرداس، أول أمس، إن الجامعة الصيفية انعقدت في وقت حساس للغاية ودقيق ومتميز، باعتبار أن المغرب محاصر على كل المستويات، بسبب عرقلته لتطبيق قرار 23/51 الصادر عن مجلس الأمن نهاية أفريل الماضي، الذي ينص إلى بدء مفاوضات مباشرة، لكن المغرب يواصل تعنته برفضه إلى حد الساعة تطبيق القرار، إضافة إلى مطالبة مجلس الأمن إرجاع قوات المينورسو، لكن المغرب رفض ذلك، مشيرا إلى أن المجهودات الدولية تذهب أدراج الرياح بسبب تعنت المغرب. أكد المتحدث ذاته، أن قرارات الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة (4 جويلية) لم ترى النور حتى اليوم، لأن المغرب يفضل عرقلة مطالب الأفارقة بدلا من تطبيقها، رغم أنه ملزم بها باعتباره عضوا في لاتحاد الإفريقي، مرجعا ذلك إلى غياب الإرادة السياسية، نظرا إلى كونه محاصرا من الاتحاد الأوربي، باعتبار أن قرار محكمة العدل الأوربية تنص على أن الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي في الصحراء الغربية لاغية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الجامعة الصيفية المنعقدة بالجزائر جاءت لإرساء صوت الشعب الصحراوي للعالم، حتى يفرض المجتمع الدولي على المغرب احترام القرارات الدولية، لتفادي مواجهة عسكرية بين الصحراء الغربية والمغرب، متهما مجلس الأمن بالمسؤولية عمّا سيحدث مستقبلا. من جهته، اتهم العضو في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب، حسن أبا، على هامش مشاركته رفقة 50 صحراويا يقطننون بالأراضي المحتلة في الجامعة الصيفية ببومرداس، المملكة المغربية بانتهاج كل السبل بغية وضع يدها على الثروات الطبيعية للصحراويين. للإشارة، فإن الجامعة الصيفية عرفت مشاركة 440 إطار مدني وعسري صحراوي، إضافة إلى فاعلين مدنيين ونشطاء من المناطق المحتلة، حيث كانت هذه الطبعة تحت اسم الشهيد سيدي حيدوك.

نادية حدار