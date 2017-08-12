إنقاذ أربعة صيادين بمستغانم

تمكنت وحدة لحراس الشواطئ أمس، إثر عملية بحث وإنقاذ بحري على بعد ميلين بحريين شمال رأس ويليس بمستغانم، من إنقاذ أربعة صيادين كانوا على متن قاربين على وشك الغرق، حيث تم إجلاؤهم سالمين إلى ميناء مستغانم.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك لولاية وهران، أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 39 كيلوغراما من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، وبكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 مهربا وضبطت 05 أجهزة كشف عن المعادن و03 مولدات كهربائية و03 مطارق ضغط و245 غراما من المعدن الأصفر وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.