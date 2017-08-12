12 ألف طالب تأخروا في مناقشة الدكتوراه

كشف، جمال بوكزاطة، المدير المركزي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن 12 ألف طالب تأخروا في مناقشة أطروحات الدكتوراه لأسباب عديدة على غرار "طريقة المناقشة" و"محتوى الدكتوراه".

على هامش الندوة الصحفية، قال، بوكزاطة مدير التعليم العالي بمصالح "حجار"، أنّ قائمة الـ 12 ألف طالب متأخر تتوزّع على عشرة آلاف طالب في النظام الكلاسيكي، فضلا عن ألفين طالب متأخر في نظام "الأل أم دي".

وأبرز، بوكزاطة، أنّ الندوات الجهوية شهدت مشاورات للوصول إلى شهادة دكتوراه على المستوى المطلوب، حيث سيتم تعديل النصوص القانونية التي تسيّر التكوين خاصة المرسوم التنفيذي 08/265 الذي يتطرق لتنظيم الدراسة في الأطوار الثلاثة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّ تغييرات ستطرأ على مستوى شهادة الدكتوراه، من حيث مناقشة الأطروحات، وطريقة التحضير لها، مشيرا إلى أنه سيتّم إجراء عملية تقييمية.