قال إن الانتخابات المحلية «منعرج حاسم» في تاريخ الجزائر

ولد عباس يؤكد تعليمة وقف الحملة ضد رجال الأعمال ويجدد دعمه لتبون

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس «ضمنيا» التعليمة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول عبد المجيد تبون، لوقف «التحرش الحقيقي» برجال الأعمال، قائلا إن بوتفليقة هو الحاكم الفعلي وصاحب القرار، كما أنه مطلع على كل الملفات، مضيفا أن «الأفلان» يدعم حكومة تبون التي ما زالت محل ثقة الرئيس، معتبرا ما حدث في الآونة الأخيرة مجرد زوبعة في فنجان.

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، دعم الحزب العتيد لحكومة تبون ما دامت تحظى بثقة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عبد العزيز بوتفليقة هو الحاكم الفعلي للبلاد ولا وجود لسلطة موازية، رافضا التعليق على قرارات الرئيس، في إشارة إلى التعليمة الأخيرة لوقف الحملة ضد رجال الأعمال، قائلا إنه لن يناقش أو يحلل ما قاله رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم الفعلي وصاحب القرار، كما أنه مطلع على كل الملفات، مضيفا أن «الأفلان» يدعم حكومة تبون التي ما زالت محل ثقة الرئيس، معتبرا ما حدث في الآونة الأخيرة مجرد زوبعة في فنجان.

سنقضي على المحسوبية في الأفلان والمحليات «منعرج حاسم»

في حديثه عن الانتخابات المحلية المقبلة، شدد ولد عباس على تصميم قيادة «الأفلان» للقضاء على المحسوبية في الحزب العتيد، معترفا بوقوع الكثير من التجاوزات في تشكيلة الغالبية خلال الفترة الماضية، مضيفا في ندوة صحفية بالعاصمة، أن التعيينات في الجبهة ظلت تعتمد على ما سماهما بـ «المعريفة» وبالنسوبية»، مما فرض إعادة تفعيل التعليمة رقم 12 حسب المتحدث، التي تعمل على إعادة الهبية إلى القاعدة والمناضلين، مشيرا إلى أن الحزب سيقوم بتجنيد ما لا يقل عن 9700 مؤطر خلال الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا على ضرورة التعبئة الشعبية قبيل الانتخابات المحلية المقبلة، ودعا إلى حتمية تكثيف العمل الجواري والتقرّب من المواطنين، لافتا إلى أن الانتخابات المحلية «حدث جد هام للحزب»، مؤكدا أن انتصار جبهة التحرير في انتخابات المجالس البلدية والولائية أمر جد ضروري يجب الحصول عليه بأي طريقة أو وسيلة، قائلا إن مكاتب «الأفلان» استقبلت طلبات عديدة للانضمام إلى الحزب والمشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال ولد عباس، إن المحليات المقبلة «منعرج هام» في تاريخ الجزائر ولها دور كبير في ضمان أمن واستقرار البلاد، مضيفا أنه «أصدر تعليمات تقضي بمنع أي مسؤول في حزب جبهة التحرير الوطني من التطرق إلى رئاسيات 2019 والتركيز فقط على انشغالات المواطنين، لا سيما في قطاعات التربية والصحة والسكن».

قطاع الصحة مريض منذ سنوات

من جهة أخرى، قال ولد عباس في ندوة صحفية بفندق الأروية الذهبية، إنّ «قطاع الصحة في الجزائر يعاني منذ سنوات»، مؤكدا أنّ «ما يحدث من تجاوزات بمختلف المستشفيات الوطنية، ليس مسؤولية وزير الصحة وحده»، مؤكدا دعمه لوزير الصحة مختار حسبلاوي، وفي رده على سؤال حول علاقته بالأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، قال ولد عباس، إن العلاقات بينهما «طيبة» وإن القاسم المشترك بينهما هو «دعمهما لرئيس الجمهورية»، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني «منفتح على كل التشكيلات السياسية الأخرى».