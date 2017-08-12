الحسابات الشخصية والضغوط وراء هذه الخطوة

مواطنون يصفون انضمام البرلماني دليلي ميلود إلى الأفلان بـ «الخيانة»

خلفت الخطوة التي أقدم عليها النائب البرلماني ميلود دليلي والمتعلقة بانضمامه إلى حزب جبهة التحرير الوطني، استفهامات وردود فعل مستنكرة، حيث وصف العديد من الناشطين وكذا مواطنون بالأحياء التي ساندته خلال الانتخابات التشريعية الماضية، ما قام به البرلماني بـ «الخيانة».

أثار انضمام البرلماني ميلود دليلي إلى حزب «الأفلان»، استنكارا كبيرا ممزوجا بالاستغراب من هذه الخطوة، خاصة في هذا التوقيت الذي يتزامن مع التحضير للانتخابات المحلية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، ولم يتوان العديد من المواطنين في تجمعات شعبية كبرى، على غرار سعيد عتبة، حاسي بن عبد الله، سكرة والرويسات في وصف البرلماني

بـ «الخائن» للوعاء الانتخابي الذي انتخبه ممثلا عنه تحت قبة البرلمان، وبرر العديد من المتحدثين، أن ثقتهم فيه وهو مترشح حر مجرد من أي انتماء حزبي، كانت كبيرة من أجل رفع انشغالاتهم إلى السلطات المركزية، غير أن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية والضغوط التي تعرض لها هذا ـ حسب متابعين ـ كان وراء في إقدامه على العودة إلى أحضان الحزب العتيد الذي كان بالأمس القريب مناضلا فيه ومترأسا باسمه لبلدية حاسي بن عبد الله بورقلة، كما اعتبر مواطنون تحدثوا إلى جريدة «المحور اليومي»، أن قرار البرلماني وإن حدث فعلا سيكون قد وقّع شهادة وفاته سياسيا وسيكون مصيره على شاكلة النواب البرلمانيين السابقين الذين لم يبرهنوا على أدائهم ولم يكونوا بقدر ثقة مواطني الولاية،

أحمد بالحاج